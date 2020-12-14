Bir grup araştırma ekibi, strateji türündeki video oyunlarının yönetim becerilerinin göstergesi olup olmadığını anlamak için yeni bir çalışmaya imza attı. Sonuçlara göre strateji oyunu oynayanlar, profesyonel alanda gerekli birçok beceride daha iyi.

İnsan kaynakları uzmanları, değerlendirme araçlarını adaylar için daha ilgi çekici ve cazip hale getirmek için oyun öğeleriyle harmanlıyor ve beceri değerlendirme ve geliştirmeyi destekleyebilecek "ciddi oyunlar" tasarlayıp kullanıyor. Bu noktada profesyonel olarak değerli olan çeşitli becerilerin göstergesi olduklarına dair kanıtlar olmasına rağmen ticari video oyunları, adayları taramak veya test etmek için pek fazla tercih edilmiyor.

Şimdiyse bir araştırma ekibi, strateji türündeki video oyunlarının yönetim becerilerinin göstergesi olup olmadığını, öyleyse hangi yönetim becerilerinin göstergesi olduğunu araştırdı. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı görünüyor.

Strateji oyunu oynayanlar, problem çözme, organize etme ve planlamada daha iyi:

Çalışma kapsamında ekip, kırk işletme öğrencisinden piyasadaki popüler strateji oyunlarından biri olan Civilization'ı oynamalarını ve birtakım değerlendirme alıştırmalarına katılmasını istedi. Yapılan incelemeler sonucu oyunda yüksek puan alan öğrencilerin, düşük puan alan öğrencilere kıyasla problem çözme, organize etme ve planlama becerilerinin daha iyi olduğu fark edildi.

Bununla birlikte oyuncuların etkileşimleri ve sohbet mesajları da dahil olmak üzere oyun içi verilerin ön analizi, Civilization gibi strateji oyunlarının, kişilik değerlendirmelerinin de dahil olduğu daha kusursuz ve bütüncül "gizli değerlendirmeler" için kullanılabileceğini öneriyor.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve aynı zamanda sosyal medya devi Facebook'u da kuran Mark Zuckerberg, 2016 yılında verdiği bir demeçte "Ortaokuldan beri Civilization oynuyorum. En sevdiğim strateji oyunu ve mühendisliğe girmemin nedenlerinden biri" demişti.

Çoğu zaman satrançla karşılaştırılan bir strateji oyunu olan Civilization'da oyuncuların, sınırları genişletmek ve korumak, yeni şehirler inşa etmek, altyapıları geliştirmek, yeni teknolojileri keşfetmek ve ekonomiyi sürdürmek de dahil olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet göstererek antik çağdan modern çağa sıfırdan bir medeniyet inşa etmeleri gerekiyor. Siz de araştırmanın detaylarını incelemek isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz.