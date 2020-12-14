Koku Alamadığınızda Covid-19 Testi Yaptırmanız Gerekebilir

Amerika’daki Penn State Üniversitesi’nde 9 aydır Covid-19'un yarattığı koku kaybı üzerine çalışan iki doktor, bu belirtiyi gözlemlemek için işe yarar bir örnek verdi. Eğer kahve ve detarjan kokusu alamıyorsanız, test yaptırmanız gerekebilir.

En sık görülen Covid-19 belirtileri arasında koku ve tat kaybı yer alıyor. ABD’deki Penn State Üniversitesi’nde görev yapan John E. Hayes ve Cara Exten, uzun zamandır bu belirti üzerine yoğunlaştıkları bir araştırma yürütüyorlar. Yapılan araştırmalar, günlük hayatta aniden karşılaşabileceğimiz koku kaybının Covid-19'u erken dönemde tespit etmede yararlı olabileceğini söylüyor.

Tıpta karşılığı anosmi olan koku kaybı üzerine yoğunlaşan uzmanlar, günlük hayatımızda gerçekleştirdiğimiz kahve içmek veya temizlik yapmak gibi eylemlerin, koku kaybı yaşayıp yaşamadığımızı tespit edebilmek için etkiliyeci bir yol olduğunu söylüyor. Günlük hayatta sebepsiz yere koku kaybı yaşadığını tespit eden insanların, bir an önce Covid-19 testi yaptırması öneriliyor.

Kahve ve deterjan ile koku kaybı belirtisini test edebilirsiniz:

Penn State Üniversitesi’nde görev yapan John E. Hayes ve Cara Exten, lisansüstü öğrencilerinden birinin annesinin yaşadığı koku kaybını örnek verdi ve bu sayede erken teşhis koyabilmenin mümkün olduğunu anlattı. Doktorların açıklamalarına göre söz konusu öğrencinin annesi, izlemiş olduğu bir haberde Covid-19 belirtilerini duydu. Ardından koku belirtisini test etmek için kendisine bir fincan kahve hazırladı. Her gün duyduğu kahvenin kokusunu alamadığını tespit etti.

Durumdan tam emin olabilmek için çam kokulu bir deterjanla temizlik yapmayı denedikten sonra onun da kokusunu alamadığını gözlemleyince, hızlı bir şekilde izole olup kendini karantinaya aldı. Hemen sonra yaptırdığı Covid-19 testinin ise pozitif olduğunu öğrendi.

Yapılan bazı araştırmalara göre Covid-19 hastalığına yakalanan insanların %44 ila %77’si koku kaybı yaşıyor. Erken teşhisin son derece önemli olduğu bu hastalıkta uzmanlar, günlük aktivitlerde bu tarz deneyler gerçekleştirmemiz gerektiğini söylüyor. Aniden sebepsiz yere ortaya çıkan bir koku kaybı tespit ettiğimizde ise, acil olarak Covid-19 testi yaptırmamız gerektiğini vurguluyor.