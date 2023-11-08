Kedi Simülasyon Oyunu Stray, Apple Bilgisayarlara Geliyor

Apple'ın macOS işletim sisteminde gittikçe daha çok oyun kendisine yer bulmaya başlarken, bu oyunların sonuncusu Stray oldu. Oyun, 5 Aralık'ta macOS cihazlara gelecek.

2022 yılında PlayStation ve Windows cihazlar kullanan oyuncular arasında büyük beğeni toplayan bir oyun vardı: Stray. Bu yapımda, teknolojinin ele geçirdiği distopik bir dünyada bir sokak kedisi olarak çeşitli maceralar yaşıyorduk. Oyunun geliştiricisi olan Annapuma Interactive, Stray'in mac bilgisayarlarda oynanabileceği tarihi açıkladı.

Oyunun yapımcılarından gelen açıklamaya göre uzun süredir beklenen Stray, 5 Aralık tarihinden itibaren macOS işletim sistemine sahip cihazlarda da oynanabilecek. Oyun, hem mac'lerin kendi App Store uygulaması üzerinden hem de Steam üzerinden satışa çıkacak. Annapurna Interactive oyunu daha önce PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S ve Windows bilgisayarlarda satışa sunmuştu.

Stray, 5 Aralık'ta macOS'ta

Bu özgün yapımı bütün macOS kullanıcıları oynayamayacak, özel bir uyumluluk şartını sağlayabilen cihazlarda oyun çalışacak. Buna göre Stray oynamak isteyen kişilerin cihazlarında Apple Silicon işlemci bulunması gerekiyor, yani Apple M serisi işlemcisi olmayan, Intel tabanlı mac'ler oyunu çalıştırmayacak.

Haziran ayındaki WWDC 2023 etkinliğinde Apple, macOS 14 Sonoma için bazı yeni geliştirmeler duyurmuştu. Bu geliştirmelerin merkezinde ise yeni deneyimler bulunuyordu. Elbette ki yeni deneyimler arasında en çok dikkat çeken Sonoma'nın oyun modu olmuştu. Bu mod ile birlikte mac cihazlarda oyun oynamak kolaylaşırken, farklı kontrolcülerin de mac ile uyumlu olması sağlanmıştı. No Man's Sky ve Baldur's Gate 3 gibi yapımlar da macOS cihazlarda oynanabiliyordu.