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Normalde 673 TL’ye Satılan Popüler Oyun Stray, Steam’de Kaçırılmayacak İndirime Girdi!

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Bir kedinin başrolde olduğu sevilen oyun Stray, Steam’de %50 oranında indirme girdi.

Normalde 673 TL’ye Satılan Popüler Oyun Stray, Steam’de Kaçırılmayacak İndirime Girdi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun fiyatları çok yukarıya çıktığı için ülkemizdeki oyunseverler, düzenli olarak indirimleri takip etmeye çalışıyor. Neyse ki platformlar her hafta yeni kampanyalarla karşımıza çıkıyorlar. Şimdi ise en popüler oyun mağazası Steam’de çok sevilen bir oyun harika bir indirime girdi.

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2022 yılında piyasaya sürülen Annapurna imzalı bir kediyi oynadığınız Stray, kısa süreliğine Steam’de indirime girdi. Stray’e uygulanan indirim oranı, %50 seviyesinde. Bu yüzen kesin göz atmanızı öneriyoruz.

Stray indirimli fiyatı

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Stray 13,99 dolar 6,99 dolar (%50)

Stray, 5 Eylül 2026 tarihine kadar Steam’den %50 indirimle satın alınabilecek. Eğer daha önce hiç oynamadıysanız, sıkılmadan güzel vakit geçirmelik bir oyun arıyorsanız bu indirimi kaçırmamalısınız. Stray’in Steam sayfasına buradaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün.

Oyunda robotların, makinelerin ve virüslerin yaşadığı duvarlarla çevrili bir siberpunk şehre gidiyoruz ve burada ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisinin yüzeye çıkmaya çalışırken yaşadığı macerayı deneyimliyoruz. Farklı bir deneyim sunmasıyla büyük beğeni toplayan bir yapım.

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