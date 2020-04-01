Streamlabs OBS Resmi Olarak macOS'e Geldi

Twitch, YouTube, Facebook gibi platformlar üzerinde yayınlar gerçekleştirmeye yarayan canlı yayın yazılımı Streamlabs OBS, Apple'ın işletim sistemi macOS için yayınlandı. Windows sürümüne benzer özelliklere sahip olan yazılımda bazı yenilikler de bulunuyor.

Dünyayı saran yeni tür koronavirüs olan COVID-19 sebebiyle birçok kişi kendisini evinde karantina altına almış durumda. Evlerinde zaman geçiren bu kişilerin çoğu ise vakitlerini kitap okuyarak, dizi/film/televizyon izleyerek veya canlı yayınları takip ederek geçirmeye çalışıyor.

İnternet üzerinden yayın yapan kişiler tarafından çoğunlukla kullanılan yayıncılık programı Streamlabs OBS; basit bir arayüze sahip olmasıyla, kullanışlı olmasıyla ve yayıncıya sorun çıkarmamasıyla tanınıyor. Bugüne kadar resmi olarak Windows ve Linux'ta hizmet veren Streamlabs OBS, an itibarıyla macOS işletim sisteminde yayınlandı.

Streamlabs OBS'in macOS betası başladı.

Popüler canlı yayın yazılımı Streamlabs OBS, macOS işletim sistemi için resmi olarak yayınlandı. Sahibi Logitech olan şirket, meraklı kullanıcıların artık macOS cihazlarında Streamlabs OBS betayı kullanabileceklerini; Twitch, Youtube, Mixer, Facebook ve dahası canlı yayın platformuna yayın akışı verebileceklerini duyurdu.

Streamlabs tarafından yapılan blog paylaşımında macOS için yayınlanan yeni yazılımın yayıncıların çevrimiçi içerik üretmelerine destek olmayı hedeflediği belirtiliyor. Windows versiyonu ile fazlasıyla yakın kullanım deneyimi sunan macOS sürümü, yayıncıların sistemlerini ve internet hızlarını analiz ederek en uygun ayarları sunan bir özelliği de içerisinde barındırıyor.

Streamlabs OBS'in macOS beta sürümünün bazı özellikleri:

Özel Bağış Uyarıları: Düzen, animasyon, mesaj, metin, resim ve ekran uyarılarını özelleştirin, izleyicilerinizi bağış yapmaya teşvik edin.

Düzen, animasyon, mesaj, metin, resim ve ekran uyarılarını özelleştirin, izleyicilerinizi bağış yapmaya teşvik edin. İ lgi Çekici Araçlar: İzleyicinin katılımını ve para kazanmayı artırmak için tasarlanmış bir düzineden fazla ilgi çekici araç.

İzleyicinin katılımını ve para kazanmayı artırmak için tasarlanmış bir düzineden fazla ilgi çekici araç. Video Kodlama Optimizasyonu : Bir makine öğrenme sistemi görüntüyü kodlayarak, video kalitesini korurken CPU kullanımını %20'den daha fazla azaltma olanağı verir.

: Bir makine öğrenme sistemi görüntüyü kodlayarak, video kalitesini korurken CPU kullanımını %20'den daha fazla azaltma olanağı verir. Seçmeli Kayıt: Canlı yayınınızın kaydederken görünecek kaynaklarınızı seçin.

Canlı yayınınızın kaydederken görünecek kaynaklarınızı seçin. Cloudbot Denetleme Araçları: Sohbetinizi spamlardan koruyun. Mini oyunlar, anketler, sadakat puanları ve daha fazlası gibi eğlenceli özellikler ekleyin.

Sohbetinizi spamlardan koruyun. Mini oyunlar, anketler, sadakat puanları ve daha fazlası gibi eğlenceli özellikler ekleyin. Premium Overlay Temaları: İşletmedeki en iyi tasarımcılardan yapılan 250'den fazla ücretsiz kaplama teması

İşletmedeki en iyi tasarımcılardan yapılan 250'den fazla ücretsiz kaplama teması Entegre Sohbet: Yayıncıların kanallarındaki tüm sohbetleri izlemelerine yardımcı olan entegre bir sohbet penceresi.

Yayıncıların kanallarındaki tüm sohbetleri izlemelerine yardımcı olan entegre bir sohbet penceresi. Merch Store: Streamlabs merch store özelliği, canlı yayıncılara farklı ürün çeşitlerini kendi logolarıyla özelleştirme ve bunları ücretsiz olarak yayında satma olanağı verir.

Streamlabs OBS'in macOS için yayınlanan beta sürümünü denemek ve bu yazılımdan yararlanarak canlı yayınlar gerçekleştirmek için buraya tıklayabilirsiniz.