Street Fighter V, 1 Hafta Boyunca Steam’de Ücretsiz

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından Steam, oyun tutkunlarını heyecanlandıracak yeni bir ücretsiz oyunla daha karşımıza çıktı. Capcom’un ikonik dövüş oyunu Street Fighter’ın beşinci halkası Street Fighter V, bir hafta boyunca Steam’de ücretsiz olacak.

İlk kez 1987 yılında piyasaya çıkan Street Fighter, aradan geçen yıllara karşın popülaritesinden hiçbir ödün vermedi. Oyun severlerin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olan ikonik seri, adeta jenerasyonlararası aktarılan bir kültür mirasına dönüştü.

Eğer Street Fighter’ın en son oyununu henüz deneyimleme şansınız olmadıysa, size harika bir haberimiz var. Serinin beşinci halkası Street Fighter V, tam bir hafta boyunca Steam’de ücretsiz olacak. Bugünden itibaren dileyen herkes oyunu ücretsiz olarak indirip, onlarca karakter arasından en sevdikleri ile müthiş bir dövüş deneyimi yaşayabilecek.

Buna ek olarak, oyuna sahip olan kişiler Street Fighter V: Arcade Sürümü’ne de erişebilecekler. Orijinal Street Fighter V sürümündeki her şeyin yanında Arcade Modu, Ekstra Savaş Modu, Galeri, yeni V-Trigger'lar, tamamen yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü ve daha fazlasının yer aldığı oyun, cezbedici yenilikleriyle oyun tutkunlarını kendine çağırıyor.

Çapraz platform desteğine sahip olan Street Fighter V, Mart 2016’da PlayStation 4 ve Windows platformlarına çıkış yapmıştı. Bu arada oyunun 19 Aralık’a kadar yüzde 60 indirimle 23,99 TL’ye satın alınabileceği bilgisini de araya sıkıştıralım. Street Fighter V’i ücretsiz olarak oynamak için buradaki bağlantıya tıklayabiliriz.