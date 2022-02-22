Street Fighter 6’nın Logosu Stok Görsel Çıktı

90’lardan ve Atari’lerden günümüze kadar sevilmeyi başaran dövüş oyunu serisi Street Fighter’ın son oyunu Street Fighter 6’nın logosu dün duyuruldu. Duyurulmasının hemen ardından oyunun logosunun bir stok görsel olduğu ortaya çıktı.

Dün, yılların sevilen platform ve dövüş oyunu Street Fighter’ın yeni oyunu Street Fighter 6 ile alakalı çok büyük bir heyecan vardı. Ancak dün yapılan duyuruyla birlikte serinin hayranları büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Street Fighter, bugüne kadar hep turuncu ve kırmızı renklerin kombinasyonunda, Roma rakamları eşliğinde logolar ile karşımıza çıkıyordu. Geçtiğimiz gün Twitter’dan yapılan duyuruda Street Fighter 6 için yayınlanan logo, serinin meraklıları tarfından âdeta alay konusu oldu.

80 doları bana verin daha iyisini yaparım

Yayınlanan gönderiyle birlikte Street Fighter 6’nın yukarıda görebileceğiniz logosu yayınlandı. Şaka sanırsınız ama gerçek: Street Fighter’ın logosu 80 dolarlık bir stok görsel çıktı. Capcom, üzerine hafif oynamalar ile değiştirilen stok görseli efsanevi oyun serisinin yeni logosu olarak tanıtınca da haliyle pek çok oyuncu bu duruma sinirlenerek tepki gösterdi.

Street Fighter 6 logosunun stok bir görsel olduğu, bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı. Buradan gidebileceğiniz site silinmiş ancak aşağıdaki Twitter gönderisinde hâlâ görebilmek mümkün. Sayfanın silinmesinin sebebi Capcom’un utancı olsa gerek.

Oyunun geliştiricisi Capcom, muhtemelen bu hamleyle geçmiş logolara kıyasla daha modern ve basitleştirilmiş bir tasarım hedefliyordu. Ama bu böyle mi yapılır arkadaşlar? Konuya dair Capcom’dan bir açıklama yapılma gereği de şu an için duyulmamış. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.