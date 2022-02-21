Capcom, ikonik dövüş oyunu serisi Street Fighter'a yeni bir üyenin ekleneceğini duyurdu. Street Fighter 6 ismiyle piyasaya sürülecek oyun için kısa bir video hazırlandı. Oyunla ilgili detaylar, yaz mevsimindeki bir etkinlikte karşımıza çıkacak.

1987 yılından beri hayatımızın içerisinde olan ve artık oyuncular için ikonik bir yere sahip hale gelen Street Fighter serisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Serinin ardındaki şirket olan Capcom, Street Fighter 6'nın geleceğini resmen duyurdu. Oyun, görkemli bir tanıtım videosuyla paylaşıldı.

Capcom, üzerinde çalıştığı yeni Street Fighter oyunu ile ilgili detaylı bilgi vermedi. 47 milyondan fazla satan serinin yeni oyununun henüz geliştirme aşamasında olduğundan bahseden Capcom, yaz aylarında bir lansman gerçekleştirileceğini ve bu lansman kapsamında Street Fighter 6 ile ilgili daha detaylı bilgi vereceğini açıkladı.

PlayStation ve PC için özel olabilir

Capcom, oyunun hangi platformlarda piyasaya sürüleceğini de açıklamadı. Ancak Xbox bünyesinde çalışmalarını sürdüren Jez Corden, yeni Street Fighter oyununun da PlayStation ve PC için piyasaya sürülebileceğini, Xbox sahiplerinin bu oyundan mahrum kalabileceğini ileri sürdü. Bu iddianın neye dayanarak gündeme getirildiği şu an için bilinmiyor.

Street Fighter 6 ile ilgili olarak sizlere aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Yeni bir gelişme yaşanması durumunda, Webtekno olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Street Fighter 6 için hazırlanan duyuru videosu