Street Fighter V, Son Bir DLC Paketi Daha Alacak

Capcom, Street Fighter V için yeni bir DLC paketi yayınlayacak. Champion Edition adındaki bu DLC paketiyle birlikte 5 yeni karakter ve 3 yeni aşama oyuna eklenecek.

Efsanevi dönüş oyunlarından biri olan Street Fighter, yaptığı yeni oyunlarla gündemden düşmemeyi başardı. Street Fighter V, serinin son oyunu. 2016 yılının mart ayında çıkan bu oyun, PlayStation 4 ve Windows’a gelerek çapraz platform desteği de sunmuştu.

Bu sabah Capcom, Street Fighter V’in son bir DLC paketi daha alacağını açıkladı. Champion Edition adındaki bu DLC paketi, oyunun hayranları için oldukça sevindirici bir haber gibi gözükse de son DLC paketi oluyor olması bir o kadar üzücü.

Champion Edition DLC paketi, yeni karakterler getiriyor:

DLC paketinin fiyatı hakkında net bir bilgi yok fakat Street Fighter V’in 5. sezonu, beraberinde seçip mükemmel kombolar yapabileceğiniz yeni 5 adet karakterle gelecek. 3 yeni aşamanın da olacağı yeni sezonda, önceki sezonların toplamıyla birlikte 45 dövüşçü olacak. Bunun, bu seneyle birlikte 4 yaşına girmiş bir oyun için gayet güzel bir rakam olduğunu belirtmekte fayda var.

Capcom’un Street Fighter V’e getirdiği bu yeni DLC paketini hepimiz merakla bekliyoruz zira gelecek olan yeni karakterler hakkında dedikodular dolaşmaya başladı bile. Birçok kişi, gelecek olan karakterlerin eski oyunlardan görmeye alıştığımız dövüşçüler olduğunu söylerken bazı kişilerse yepyeni dövüşçüler göreceğimizi iddia ediyor. Her ne olursa olursun Street Fighter V, şimdiye kadar bu denli fazla karakterin içinde bulunduğu bir güncelleme almamıştı.

Yeni gelecek olan 5 karakter, kostümlerden daha çok merak uyandırıyor olmalı. Capcom’un yeni kostümler çıkartmak yerine yeni karakterler getirmesi, daha iyi bir yatırım olur gibi görünüyor çünkü oyuncuların ilgisini yeni çıkan karakterler daha çok çekiyor.