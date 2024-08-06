StuntAI, yapay zekâyı reklam kampanyalarında kullanmak isteyen işletmelerin sorunlarını çözme iddiasıyla geliyor.

Yapay zekâ modellerinin genele yayılması ile birlikte irili ufaklı pek çok firma, farklı alanlarda yapay zekâ çözümleri kullanmak için çalışıyor. Bu alanların başında da reklam kampanyaları geliyor. Yeni girişim StuntAI, pazarlama ve satış için tasarlanmış bir üretken yapay zekâ asistanı olarak tanıtıldı.

StuntAI, firmadan gelen açıklamalara göre özellikle pazarlama ve satış alanında, sosyal medya kullanımı, satış süreçleri, marka iletişimi gibi birçok süreci optimize edebiliyor. Bununla birlikte yapay zekâ aracı otomasyon ve derin öğrenme becerisine sahip.

Metinleri saniyeler içinde hazırlayabiliyor

StuntAI, kampanya hedefleri ve hedef kitle belirlendikten sonra çok kısa bir süre içerisinde sosyal medya gönderileri, basın bültenleri, ürün tanıtımları, satış e-postaları gibi farklı içerikleri üretebiliyor. Yapay zekâ aracı ile tam 14 farklı içerik türünde içerikler üretmek mümkün. Ayrıca yapay zekâ, markanın tercih ettiği içerik diline uygun şekilde içerik üretiyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden iletişim kurmayı amaçlayan firmalar ve medya ajansları için StuntAI ideal bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zekâ aracınını kullanarak hem işletmelere yönelik hem de tüketicilere yönelik reklam kampanyaları geliştirebileceğimizi de belirtelim.