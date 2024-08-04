Meta'nın geliştirdiği sesli asistanları için ünlü Hollywood yıldızlarıyla görüştüğü ortaya çıktı. İddiaya göre şirket, bu kişilere milyonlarca dolar teklif ediyor.

Teknoloji devleri, üretken yapay zekâ alanında sesli asistanlarıyla öne çıkmaya çalışıyorlar. Hâliyle bu asistanların sesleri de büyük önem arz ediyor. Şimdi Meta ile ilgili gelen haberler, dev şirketin bu konuda ciddi hamleler yaptığını gösteriyor.

Bloomberg tarafından edinilen bilgilere göre Meta, sesli asistanlarını seslendirmeleri için Hollywood yıldızlarıyla görüşüyor. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa şirketin yapay zekâ modellerinde ünlü oyuncuların seslerini duymaya başlayabiliriz.

Hollywood yıldızlarına milyonlar teklif edilmiş

İddialara göre şirket, Hollywood’dan birçok ünlü isme ulaşmış. Bunlar arasında The Farewell, Shang-Chi gibi filmlerden bildiğimiz Awkwafina ve Key & Peele ile bilinen komedyen ve oyuncu Keegan Michael Key ve efsane aktris Judy Dench var. Şirketin teklif götürdüğü isimlere milyon dolarlar teklif ettiği de iddialar arasında.

Bunun dışında şirketin anlaşmaları yapmak için acele ettiği de belirtilmiş. Amacı ise eylülde düzenlenecek Meta Connect etkinliğinde bu seslere sahip yapay zekâ asistanlarını dünyaya duyurmak. Kimlerin kabul edeceğini bekleyip göreceğiz.

Bunun dışında The New York Times’ın başka bir raporunda teknoloji devinin yeni araçları arasında Meta AI isimli bir dijital asistan olacağı aktarılmış. Meta AI, zaten şirketin şu anki yapay zekâ özelliklerinde kullanılıyor. Görünüşe göre sesli asitanlarında da benzer bir yaklaşım göreceğiz. Bu asistanların Meta’nın Instagram’dan WhatsApp’a kadar birçok platformunda karşımıza çıkması olası.