Türkiye'nin de Satın Alacağı Söylenen 'Su-57', İlk Kez Düştü

Rusya'nın en güçlü savaş uçağı olan Su-57, tarihinde ilk kez düştü. ABD'nin F-22 Raptor isimli savaş uçağına karşı geliştirilen Su-57, bir süredir Türkiye'nin gündemini oluşturuyordu. Rus yetkililer, pilotun sağ kurtulduğunu söylerken olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladılar.

Rusya'nın, ABD'nin "F-22 Raptor" isimli savaş uçağına karşı koyabilmek için geliştirdiği "Su-57" isimli savaş uçağı, Rusya'nın uzun zamandır sahip olduğu en güçlü silahlarından bir tanesi. Hatta bir süre önce bu savaş uçağı, Türkiye'nin de gündemine oturdu. Çünkü ABD yönetimi, Türkiye'nin de üretim sürecinde olduğu F-35 programından Türkiye'yi çıkarttı ve hükümet yetkilileri, Su-57'yi değerlendirebileceklerini söylediler.

Şimdiyse Su-57'nin tarihinde bir ilk yaşandı. Bu savaş uçağı, ülkenin en doğusunda eğitim uçuşu sırasında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde düştü. Rus yetkililer, düşen Su-57'nin içerisinde olan pilotun sağ olarak kurtulduğunu açıkladılar. Böylelikle 2010 yılından beri Rusya'ya hizmet veren Su-57, tarihinde ilk kez düşmüş oldu.

Su-57, Rusya'nın en gelişmiş savaş uçağı. Çift motoru olan uçak, pek çok gizli özelliğe sahip ve üstün teknolojik özellikleri olan silahlarla donatılmış durumda. Rus yetkililer, Su-57 ile ABD'ye gözdağı verdiklerini pek çok kez söylediler.

Rus yetkililer, düşen uçakla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmış durumdalar. Şu an için bu uçağın neden düştüğüne dair bir açıklama yapmak ya da tahminde bulunmak mümkün değil. Ancak soruşturmanın kısa bir süre içerisinde tamamlanması ve Rusya'nın en güçlü savaş uçağının neden düştüğü ile ilgili resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.