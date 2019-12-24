Rusya, Küresel İnternet Ağıyla Bağlantısını Başarıyla Kesti

Rusya, bağımsız bir internet altyapısı kurulması yolunda adımlar atıyor. Hükümet, siber saldırılara karşı alınacak önlemler için küresel internet ağıyla bağlantının başarıyla kesildiğini açıkladı.

Rusya hükümeti, dün yaptığı açıklamayla ülkenin küresel internet ağıyla bağlantısını kestiği testleri başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Testler, geçtiğimiz hafta başlayarak birkaç gün boyunca gerçekleştirildi ve Rus devlet kurumlarını, yerel internet servis sağlayıcılarını ve Rus internet şirketlerini kapsıyordu.

Amaç, Rusya içinde RuNet olarak bilinen ülkenin ulusal internet altyapısının, küresel DNS sistemine ve harici internete erişim olmadan çalışıp çalışmayacağını test etmekti. İnternet trafiği dahili olarak yeniden yönlendirildi ve böylece Rusya'nın RuNet'i dünyanın en büyük intraneti oldu.

Rusya artık istediğinde küresel internet ağından ayrılabilecek

Rusya, testlerin tam olarak nasıl gerçekleştirildiği hakkında herhangi bir teknik ayrıntı açıklamadı. Yalnızca yabancı ülkelerden gelen siber saldırıları simüle eden bir senaryo da dahil olmak üzere çeşitli bağlantı kesme senaryolarının test edildiği belirtildi. Hükümet, yapılan basın toplantısında denemenin başarılı sayıldığını açıkladı.

Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı başka yardımcısı Alexei Sokolov deneylerin başarısına değinerek, "Genel olarak, hem yetkililerin hem de telekom operatörlerinin olası risklere ve tehditlere etkin bir şekilde yanıt vermeye, internetin ve Rusya'daki birleşik telekomünikasyon ağının işleyişini sağlamaya hazır oldukları ortaya çıktı." açıklamasını yaptı.

Testler ilk olarak nisan ayına planlandı ancak Kremlin'e yasa tasarısını geçirmesi için zaman verilerek ertelendi. Sokolov, testlerin sonuçlarının gelecek yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacağını belirtti.