  • Karbon Salınımının Elektriğe Dönüştürüldüğü Yöntem

Karbon Salınımının Elektriğe Dönüştürüldüğü Bir Yöntem Keşfedildi

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Güney Koreli bilim insanları, karbon salınımını kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürmenin bir yolunu buldu.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sebebi olarak gösterilen karbon salınımının kontrol altına alınabilmesi için pek çok çalışma var. Şirketler kendi karbon salınımlarını azaltmak için çalışmalar yaparken bilim insanları da atmosferdeki ve okyanuslardaki karbondiyoksitin temizlenmesi için çalışmalar yürütüyor.
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Güney Koreli araştırmacılar, karbondioksitin atmosfere yayıldıktan sonra okyanuslar tarafından emilmesinden yola çıkarak bir yöntem geliştirdi. Ulsan Ulusla Gen ve Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan bu yöntemde hem karbondiyoksit ortadan kaldırılıyor hem de elektrik üretiliyor.

Sistemde kullanılan elementler bir yakıt hücresinde kullanılanlarla oldukça benzer elementlerden oluşuyor. Sistem bir katot (sodyum metal), bir ayırıcı (NASICON) ve bir anottan (katalizör) oluşuyor. Sistemde suyun içinde bulunan katalistler, katota bir kurşun tel ile bağlı. Reaksiyon, hücreye karbondiyoksit girişiyle başlıyor. Sistemden ise hidrojen ve elektrik çıkıyor. Ortaya çıkan hidrojeni yakıt olarak kullanmak da mümkün. Sistemin verimlilik oranı ise karbondiyoksit dönüşümü için % 50’nin üzerinde.
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Üniversiteden Kimyasal Mühendislik ve Enerji Okulu Profesörü Guntae Kim, “Karbon yakalama, işlevlendirilmesi ve sıralaması (CCUS) teknolojileri, küresel ısınma ile mücadelede açtıkları yol nedeniyle yoğun ilgi görüyor.” diyor. “Bu teknolojinin anahtarı, kimyasal olarak dengeli olan CO2 moleküllerinin diğer materyallere kolay dönüşmesi. Yeni sistemimiz CO2 çözünme mekanizmasıyla ilgili sorunu çözüyor.” diyen Kim, sistemdeki tek sorunun şu anda küçük ölçekli çalışabilmeleri olduğunu belirtiyor.
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Kaynak : https://www.digitaltrends.com/cool-tech/carbon-emissions-fuel-cell/
Etiketler: küresel ısınma, karbon salınımı
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