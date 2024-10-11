İçerisinde su dolu olup çalışan bir su ısıtıcı, kaynama noktasına ulaşana kadar çok yüksek bir ses çıkarıyor.

Ancak su kaynadığında ise tam aksine bu ses azalıyor, anımsadınız değil mi? Peki bu olayın sebebi ne olabilir?

Mühendislik gibi görünse de aslında suyun termodinamiği ile ilgili olan bu olay, bakın nasıl oluşuyormuş!

Temel bilgilerle başlayalım.

Hepimizin bildiği üzere su ısındıkça içinde, küçük hava kabarcıkları oluşuyor. Su, kaynama sıcaklığına yaklaştığında bu küçük kabarcıklar, suyun altındaki daha sıcak bölgelerde oluşuyor. Ancak su, henüz tam olarak kaynamadığı için bu kabarcıklar suyun üst bölgelerine ulaşamadan tekrar çöküyorlar.

Bu kabarcıklar oluşup çökerken suyun içinde bir nevi titreşim meydana geldiğini görüyoruz. Bir tencerede, çaydanlıkta ya da kettle’da dolu olan su, kaynamaya başladıkça çalkalanmaya da başlıyor. İşte tam bu esnada da bir uğultu, kaynama sesi duyuyoruz.

Su kaynama noktasına yaklaştıkça kabarcık oluşumu da hızlanarak ses artıyor.

Su kaynama noktasına ulaştığında, suyun her tarafında büyük miktarda buhar kabarcıkları oluştuğunu görürüz. Bu kabarcıklar da suyun yüzeyine çıkarak patlar. Bu durum giderek daha stabil bir hâl alır.

Giderek düzenli hâle gelen buhar çıkışı, kaynama noktasına gelene kadar düzensiz olduğu için çok ses çıkarıyordu; ama artık kabarcıklar, suyun üst kısmına ulaşabildikleri için daha kontrollü bir şekilde patlıyorlar, bu da daha sessiz olmalarını sağlıyor.

İşte kettle çalışırken ortaya çıkan o uğultunun, kaynama noktasından sonra kesilen o sesin tek sebebi bu ufak kabarcıklarmış

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: