Kettle'lar Neden 2 Değil de 1,7 Litre Hacimle Üretiliyor?

Her evde bulunan elektrikli su ısıtıcılarının hacmi neden 1,5 veya 2 litre değil de 1,7 litre üretiliyor hiç düşündünüz mü? Hadi gelin bu olayın ardındaki nedene yakından bakalım.

Sabah uyandığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Muhtemelen uyanıp bir süre yatakta oyalandıktan sonra kalkıp bir tuvalete girersiniz? Burada işlerinizi hallettikten sonra da mutfağa gelip kettle'ın düğmesine basarsınız. Çünkü, dünyadaki pek çok insan gibi sizler de sabah kalktığınızda çay, kahve gibi sıcak bir şeyler içmek istersiniz. Özellikle siz de benim gibiyseniz bir kahve içmeden güne başlamanın çok da kolay olmadığını kabul edersiniz.

Peki, günlük hayatımızda en çok kullandığımız aletlerden biri olan kettle'ların 1,7 litrelik kapasitesi sizi de hiç düşündürdü mü? Bir kettle'ın su kapasitesi neden 1,5 litre ya da 2 litre değil de 1,7 litredir? Kendi açımdan baktığımda bu zamana kadar hiç farkına varmamış olsam da çok uzun zamandır neden böyle bir şey olduğunu merak ediyordum. Bugün sizlerle kettle'ların maksimum su hacminin neden 1,7 litre olduğuna bakacağız.

Kettle'ların maksimum kapasitesi neden 1,7 litre?

Elektrikli su ısıtıcı olarak da bildiğimiz kettle bir İngiliz icadıdır. İngilizlerin de son derece garip ölçü birimleri bulunmakta. Kettle'lardaki 1,7 litrelik maksimum kapasite de farklı ölçü birimlerinden kaynaklanıyor. İngiltere ve ABD'de kullanılan bir ölçü birimi olan pint, bugün kettle'ları 1,7 litreye kadar doldurabilmemizin başlıca sorumlusu olarak gösterilebilir. O dönemlerde kullanılan büyük boy çaydanlıkların hacmi 3 pint olarak üretiliyordu. 3 pint de litre ölçü birimine göre baktığımızda 1,7 litreye (568 ml x 3) denk geliyor.

Basitliğiyle hayatımızı kolaylaştıran kettle'ın tarihçesi

Kettle'ların tarihçesine baktığımızda ilk olarak 1891 yılına gidiyoruz. İngiliz Crompton and Co. isimli bir şirket tarafından üretilen elektrikli su ısıtıcılarının rezistansı, ilk başlarda doğrudan suyun içine daldırılamıyor, özel bir hazne aracılığıyla su kaynatılıyordu. Bu da işlemin çok da hızlı ve verimli çalışmasını engelliyordu.

Bu sorun 1922 yılında Bulpitt & Sons of Birmingham isimli bir firmanın mühendisi olan Leslie Large tarafından çözüldü. Metal tüpün içine konulan bobin, doğrudan suyla temas etmediği için bir güvenlik riski oluşturmadan suyu ısıtma imkanı sunmuştu.

1955 yılına geldiğimizde ise Russell Hobbs isimli şirket, ilk tam otomatik kettle'ı geliştirmişti. Kettle'ın içindeki su kaynamaya başlayınca ortaya çıkan buhar, termostatın akımını kesiyor ve kettle kapanmış oluyordu.

Günümüzde çok daha teknolojik şekillerde üretilen kettle, hala ana amacı olan elektrikle su ısıtmayı yerine getiriyor. Bugün sizlere hemen hemen her evin mutfağında olan kettle'ların maksimum kapasitesinin neden 1,7 litre olduğunu açıkladık.

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