Su Kaynakları Kuruduğunda Dünya Nasıl Görünecek (Video)

Bütün su kaynakları kuruduğunda Dünya’nın nasıl görüneceğini düşündünüz mü? Japonya’nın uzay ajansı JAXA’da görevli bilim insanı James O’Donoghue, tüm su kaynakları kuruduğunda Dünya’nın nasıl görüneceği gösteren bir video hazırladı.

Dünya’nın yaklaşık yüzde 71’i su ile kaplı. Gezegenin bu kadar büyük bir alanını kaplayan su kaynakları, Dünya’nın görünüşünü karakterize eden en önemli etken. Su aynı zamanda Dünya’daki hayatın devamlılığı için gerekli maddelerin başında geliyor. Peki Dünya’daki bütün su kaynakları tükendiğinde gezegenimiz nasıl görünecek?

Japonya’nın uzay ajansı JAXA’da görevli, daha önce NASA’da da görev almış James O’Donoghue isimli gezegen bilimci eski bir videoyu düzenleyerek su olmayan Dünya’nın nasıl görüneceğini gösterdi. 2008 yılında NASA animatörü Horace Mitchell tarafından hazırlanan animasyon, James O’Donoghue tarafından yapılan değişikliklerle susuz bir Dünya’yı gösterir hale geldi. James O’Donoghue, animasyona deniz seviyesinin düşüşünü gösteren bir takipçi yerleştirdi ve zamanı hızlandırdı. Aynı zamanda videonun çözünürlüğü de artırıldı.

Hiç su olmasaydı, Dünya bu şekilde görünecekti

Sular çekilmeye başladığında, ilk olarak ortaya çıkacak olan kara parçaları, kıta kenarları olacak. Kuzey kutup bölgesinde yer alan Arktik deniz ve Antarktika’nın 3500 metre derinlikte bulunan kıta kenarı hariç diğer kıtaların kıta sınırları 3000 metre derinlikte bulunuyor.

Okyanusların orta kısımları ise 2000 ile 3000 metre arasında görülmeye başıyor. En derin noktaları 8000 metreye kadar ulaşan okyanusların bilinen en derin noktası ise 10.911 metre ile Mariana Çukuru.

Video üzerinde çalışmayı yapan James O’Donoghue, videonun başlangıcını bilerek yavaşlattığını açıkladı. O’Donoghue, şaşırtıcı şekilde deniz seviyesinin 10 metre çekilmesinde birçok denizaltı toprak parçasının ortaya çıktığını söyledi.

Dünya’nın deniz ve okyanus seviyeleri, gezegenin oluşumundan bu yana değişiklikler gösteriyor. Hatta insanların ilk ataları, kıtalar arası göçlerini deniz seviyelerinde ortaya çıkan bu değişiklikler sonucu beliren toprak parçaları üzerinden yaptılar.

James O’Donoghue tarafından üzerinde yeniden çalışan video animasyon, okyanusların ve denizlerin tabanının nasıl göründüğünü gözler önüne sererken, su olmayan Dünya’nın görünüşü de gösteriyor.

Su olmayan Dünya'yı gösteren video