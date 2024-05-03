Araştırmacılar, tuz ve su gibi iki çok basit malzemeyi kullanarak işlevsel bir beyin hücresi oluşturmayı başardı.

Hollanda’da bulunan Utrecht Üniversitesi ve Güney Kore’deki Sogang Üniversitesinden bilim insanları, çığır açıcı bir çalışmaya imza attılar. Araştırmacılar, herkesin evinde bulunan tuz ve su gibi iki çok basit şeyi kullanarak işlevsel bir beyin hücresi oluşturmayı başardı.

Çalışmalarında, tuz ve su kullanarak geliştirdikleri cihaz ile beyin hücrelerinin iletişimini sağlayan sinapsları simüle etmeyi başardı. Araştırma bulguları, yakın zamanda PNAS üzerinden yayımlandı.

Beyin gibi çalışabiliyor!

Bilim insanları, çalışmaları için insan beyninin işleyişinden ilham aldıklarını ifade etti. Yani nöronlardaki sinyalleri iletmek için suda çözünen iyon parçacıklarının kullanılmasından esinlenmişler. Beynin bilgiyi işleme yeteneğinin önemli bir özelliğinin sinaptik esneklik olduğunu belirtelim. Bu özellik, sinapslarda meydana gelen değişikliklere deniyor ve nöronların iletişiminde önemli rol oynuyor.

Geliştirilen cihazın adı “iyontronik memristör”. Bu cihaz, daha önce içinden ne kadar elektrik gücü geçtiğini hatırlayabiliyor, iyonların hareketini kontrol ederek bilgi işleyebiliyor. sinapsları taklit edebiliyor. Bizi insan beyninin süper güçlerine benzer sistemler geliştirmeye bir adım daha yaklaştıran bu cihaz, yalnızca 150-200 mikrometre boyunda. Yani bir insanın saç telinin genişliğinden biraz daha büyük. Cihazlar

Yapay sinapslar, aslında daha önce katı malzemelerle oluşturulmuştu. Ancak ilk kez su ve tuz gibi malzemeler ile geliştirilebildiğini görüyoruz. Araştırmanın yazarlarından Tim Kamsma, çalışmalarıyla ilgili “Beyinle benzerlik gösteren bir sistem kullanarak nöronal davranışı etkili bir şekilde kopyalayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Bu tarz teknolojiler hakkında konuşmak için hâlâ çok erken. Ancak gelecekte yeterince geliştiklerinde çeşitli uygulamalar için kullanıldıklarını görebiliriz. Nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek.