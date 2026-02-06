Tümü Webekno
[Şubat 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Şubat ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 182,41 dolar (yaklaşık 7.950 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Şubat 2026 Amazon Luna (Prime Gaming) oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih
Tiny Tina's Wonderlands Epic Games 59.99$ 5 Şubat
Dread Templar Amazon Games App 10.49$ 5 Şubat
Hexguardian Epic Games 6.59$ 12 Şubat
Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition Legacy Game 3.59$ 12 Şubat
Ambition: A Minuet in Power GOG 10.50$ 19 Şubat
Captain Blood GOG 24.99$ 19 Şubat
Meganoid GOG 5.99$ 19 Şubat
Rebel Galaxy Outlaw GOG 29.99$ 26 Şubat
Total War: ATTILA Epic Games 20.99$ 26 Şubat
Tavern Talk Amazon Games App 9.29$ 26 Şubat

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Şubat ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.

Amazon Prime Oyunlar ücretsiz oyun

