[Şubat 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Şubat ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.
Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 182,41 dolar (yaklaşık 7.950 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.
Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Verileceği Tarih
|Tiny Tina's Wonderlands
|Epic Games
|59.99$
|5 Şubat
|Dread Templar
|Amazon Games App
|10.49$
|5 Şubat
|Hexguardian
|Epic Games
|6.59$
|12 Şubat
|Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition
|Legacy Game
|3.59$
|12 Şubat
|Ambition: A Minuet in Power
|GOG
|10.50$
|19 Şubat
|Captain Blood
|GOG
|24.99$
|19 Şubat
|Meganoid
|GOG
|5.99$
|19 Şubat
|Rebel Galaxy Outlaw
|GOG
|29.99$
|26 Şubat
|Total War: ATTILA
|Epic Games
|20.99$
|26 Şubat
|Tavern Talk
|Amazon Games App
|9.29$
|26 Şubat
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Şubat ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.