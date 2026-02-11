[Şubat 2026] 5 Bin TL Değerindeki 3 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor (Marvel's Spider-Man 2 ve Dahası...)

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Şubat ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı.
Şubat ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Marvel's Spider-Man 2. Sevilen serinin en çok beğenilen oyunu Marvel's Spider-Man 2'yi mutlaka oynamanızı tavsiye ediyoruz.
PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Marvel's Spider-Man 2
|PS5
|2.799 TL
|Test Drive Unlimited Solar Crown
|PS5
|2.099 TL
|Neva
|PS4, PS5
|699 TL
Listede yer alan oyunların tamamı, Şubat ayı içerisinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak. Şimdilik listenin sızıntıdan ibaret olduğunu ve Sony tarafından resmî olarak açıklanmadığını belirtelim.