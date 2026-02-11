Tümü Webekno
[Şubat 2026] 5 Bin TL Değerindeki 3 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor (Marvel's Spider-Man 2 ve Dahası...)

Sony'nin Şubat ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Şubat ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı.

Şubat ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Marvel's Spider-Man 2. Sevilen serinin en çok beğenilen oyunu Marvel's Spider-Man 2'yi mutlaka oynamanızı tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı
Marvel's Spider-Man 2 PS5 2.799 TL
Test Drive Unlimited Solar Crown PS5 2.099 TL
Neva PS4, PS5 699 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, Şubat ayı içerisinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak. Şimdilik listenin sızıntıdan ibaret olduğunu ve Sony tarafından resmî olarak açıklanmadığını belirtelim.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için:

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları
