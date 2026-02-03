Şubat 2026: Bu Ay Vizyona Girecek Filmler! (Âdeta Şölen Var)

Yeni yılın ilk ayı olan ocak artık geride kaldı. Ocakta birçok filmin sinemalara geldiğini görmüştük. Şubat da bundan farklı olmayacak. Öyle ki şubat ayı boyunca çok sayıda merak edilen filmin Türkiye genelinde sinemalarda vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Şubat 2026 boyunca hangi filmler vizyona girecek?
Sizin için şubat ayı boyunca Türkiye’de vizyona girecek tüm filmleri derledik. Oscar Ödülleri’nde öne çıkacak Hamnet filminden Margot Robbie ve Jacob Elordi’li Wuhtering Heights’a, Return to Silent Hill’den Çığlık 7’ye kadar birçok yapım bu ay geliyor.
6 Şubat'ta vizyona girecek filmler
- Hamnet
- Sirat
- Greenland: Kıyamet
- İlk Gençlik
- Ölümün Sesi
- Stray Kids: The dominATE Deneyim
- Küçük Amélie
- Hüddam 6: Cinnet
- Kanto
- Yeter Vurma Artık
- Balinanın Bilgisi
- Paki
- Kedi Yok
13 Şubat'ta vizyona girecek filmler
- Uğultulu Tepele
- Sessiz Tepe: Dönüş
- Açlık Oyunları
- Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim
- Olay Par
- Momo
- Süper Elfkins
- Oscar: The Return of the Mammoth
20 Şubat'ta vizyona girecek filmler
- Sığınak
- Teksas Katliamı
- Cam Sehpa
- Chopin, Chopin!
- Muamma: Cenin-i Cin
- Sesim Geliyor mu?
- Ben Bir Yabancıydı
- Scarlet
- Başkanın Pastası
- Bollywoof
27 Şubat'ta vizyona girecek filmler
- Çığlık 7
- Uzun Kuyruk Marsupilami
- Kopma Noktası
- Kıbrıs Türküsü
- Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak
- Parçalı Yıllar
- Arco
- 7 Büyük Günah
- EPiC: Elvis Presley Konserde
- Tavşan Luna: Kalp Adası