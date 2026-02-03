Şubat 2026: Bu Ay Vizyona Girecek Filmler! (Âdeta Şölen Var)

Şubat ayı boyunca sinemalarda birçok yeni film vizyona girecek. İşte bu ay gelecek filmler.

Yeni yılın ilk ayı olan ocak artık geride kaldı. Ocakta birçok filmin sinemalara geldiğini görmüştük. Şubat da bundan farklı olmayacak. Öyle ki şubat ayı boyunca çok sayıda merak edilen filmin Türkiye genelinde sinemalarda vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Şubat 2026 boyunca hangi filmler vizyona girecek?

Sizin için şubat ayı boyunca Türkiye’de vizyona girecek tüm filmleri derledik. Oscar Ödülleri’nde öne çıkacak Hamnet filminden Margot Robbie ve Jacob Elordi’li Wuhtering Heights’a, Return to Silent Hill’den Çığlık 7’ye kadar birçok yapım bu ay geliyor.

6 Şubat'ta vizyona girecek filmler

Hamnet

Sirat

Greenland: Kıyamet

İlk Gençlik

Ölümün Sesi

Stray Kids: The dominATE Deneyim

Küçük Amélie

Hüddam 6: Cinnet

Kanto

Yeter Vurma Artık

Balinanın Bilgisi

Paki

Kedi Yok

13 Şubat'ta vizyona girecek filmler

Uğultulu Tepele

Sessiz Tepe: Dönüş

Açlık Oyunları

Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim

Olay Par

Momo

Süper Elfkins

Oscar: The Return of the Mammoth

20 Şubat'ta vizyona girecek filmler

Sığınak

Teksas Katliamı

Cam Sehpa

Chopin, Chopin!

Muamma: Cenin-i Cin

Sesim Geliyor mu?

Ben Bir Yabancıydı

Scarlet

Başkanın Pastası

Bollywoof

27 Şubat'ta vizyona girecek filmler