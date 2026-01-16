Tümü Webekno
Efsane Mobil Oyun Subway Surfers'ın Devamı Subway Surfers City Duyuruldu: İşte Çıkış Tarihi, Fragmanı ve Detayları

Milyarlarca indirmeyle dünyanın en popüler mobil oyunlarından olan Subway Surfers'ın devam oyunu duyuruldu. İşte Subway Surfers City'nin çıkış tarihi, fragmanı ve detayları.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

SYBO Games tarafından geliştirilen ve 2012 yılında yayımlanan Subway Surfers, tarihin en sevilen mobil oyunlarından biri olmayı başarmıştı. “Endless Runner”, yani sonsuz koşma türünde olan oyunda tren raylarında grafiti yaparken yakalanan ve polisten kaçan bir karakteri kontrol ediyorduk. Yapım, dünya çapında 4.5 milyardan fazla kez indirilmiş ve çok sevilmişti. Hâlâ da aylık 100-150 milyon aktif oyuncusu vardı.

Şimdi ise Subway Surfers hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Subway Surfers’ın devam oyunu olacak Subway Surfers City resmen duyuruldu. Oyunun çıkış tarihi ve detayları açıklandı, fragmanı paylaşıldı.

Subway Surfers City fragmanı

Subway Surfers City, 26 Şubat’ta yayımlanacak

usuw

Geliştirici tarafından yapılan açıklamalara göre yeni Subway Surfers oyunu Subway Surfers City, 26 Şubat 2026 tarihinde resmen yayımlanacak. Yeni oyun, iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Orijinal oyunun üzerine inşa edilen Subway Surfers City, oyuncuları serinin Dünya Turu'ndan eve, Subway Surfers evreninin kalbine, Subway City'ye geri götürecek. Burada oyuncuların kilidini açıp yarışabileceği The Docks, Southline, Sunrise Blvd ve Delorean Park olmak üzere dört farklı bölge olacak. Ayrıca oyun, her sezon yeni içerikler sunacak. Bunlar arasında şehrin keşfedilecek ek mahalleleri, karakterler, kıyafetler ve hoverboard'lar yer alıyor.

Ayrıca yeni mekanlar ve içeriğe ek olarak hız pedleri, ezme hareketi, zıplayan kalkan gibi yeni mekanikler de göreceğiz. Üç farklı mod olacak. Bunlar Klasik mod, Şehir Turu modu ve Etkinlik modu olarak açıklandı.

Mobil Oyun

