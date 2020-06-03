Su parkları alanında önde gelen şirketlerden biri olan Wibit, denizlerde, havuzlarda ve aquaparklarda kullanılabilecek bir yüz maskesi geliştirdi. Maskenin koronavirüs günlerinde suda vakit geçirmek isteyenler için güvenli bir çözüm olması bekleniyor.

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı günlerde yenilikçi düşünmek her zamankinden daha önemli. Aquapark sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Wibit, dünyanın ilk suda koruma sağlayan yüz maskesini duyurdu. Maske, insanların tatillerde güvenli bir şekilde keyifli vakit geçirmeleri için tasarlandı.

Wibit WaterMask adlı yüz maskesi üç boyutta (S, M, L) satılıyor ve minimum 100 adet sipariş verilebiliyor. Şirket, suda koruma sağlayan maskenin patent başvurularını tamamladı. Ürünün koronavirüs günlerinde aquaparklar ve su sporları için yeni bir güvenlik önlemi olarak kullanılması hedefleniyor.

Wibit WaterMask suda güvenlik sağlayan, yenilikçi bir çözüm

Wibit WaterMask, dalış kıyafetlerinde de kullanılan ve su altında esneklik sağlayan neoprenden yapıldı. Bu sayede rahatça giyilebiliyor ve çıkarıp takması kolay oluyor. Maskenin her iki yanında bulunan yarıklar nefes almayı kolaylaştırıyor. Dalış yaparken maske suyla doluyor ancak orta kısımda yer alan ve özel olarak tasarlanan tahliye kanalı, suyun kısa sürede boşaltılmasını sağlıyor.

Wibit Sports CEO'su Romann Rademacher WaterMask'ın yenilikçi bir ürün olduğunu belirterek, "Açık denizde, göllerde veya yüzme havuzlarında eğlenceyi yeniden başlatacak. Sadece aquaparklar değil, cankurtaranlar, su bisikleti, kano veya kürek sörfü kiralama gibi hizmetler veren tüm işletmeleri ve çok daha fazlasını desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Halka açık havuzlarda kullanmak da mümkün olacak" şeklinde konuştu.

Aquapark gibi eğlence şirketlerinin yeniden çalışması için güvenlik koşullarını kesin bir şekilde sağlaması gerekiyor. Wibit, su parklarının salgın süresince yeniden açılması yolunda çözümler üretebilmek için Uluslararası Su Sporları Örgütü'yla çalışıyor.