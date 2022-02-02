Batman: Arkham serisinin yapımcısı Rocksteady’nin elinden çıkacak olan Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu ertelendi.

2016 yılında izleyicilerin beğenisine sunulan ancak çokça eleştiri alan Suicide Squad’ın ilk filmi, pek çok sinema severe göre DC’nin en kötü filmi olmuştu. 2021 yılında çıkan The Suicide Squad ile mutsuz hayranlarını bir nebze de olsa sevindiren DC, geçen yıl yapılan ‘DC FanDome’ isimli etkinlikte de bir Suicide Squad oyunu tanıtmıştı.

Suicide Squad: Kill The Justice League isimli bu oyun, daha önce büyük bir başarı yakalayan Batman: Arkham serisinin yapımcısı Rocksteady tarafından yapılıyordu. Ancak bugün yapılan bir açıklamaya göre bu yıl çıkması planlanan oyun ne yazık ki 2023 yılına ertelendi.

Suicide Squad: Kill the Justice League'in hikayesi nasıl olacak?

Oyun, filmlerde de gördüğümüz Suicide Squad’ın, Batman ve Superman gibi süper kahramanları öldürme mücadelesini konu alıyor. Harley Quinn, Deadshot, Kaptan Bumerang ve King Shark’dan oluşan ekibimiz, uzaylılar tarafından zihinleri ele geçirilen Justice League’i öldürmesi için görevlendirilir. Tıpkı ilk filmde olduğu gibi kafalarında patlayıcılarla birlikte Metropolis şehrine gelen karakterlerimiz, Justice League’in bir zamanlar kahraman olan üyelerini tek tek bulacak ve avlayacaktır.

Açık dünya olacağı açıklanan oyunda ekipte tüm karakterler kontrol edebileceğimiz söylenmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre henüz sistem gereksinimleri bile ortaya çıkmayan bu oyun, 2023 yılına ertelendi. Oyunun kesin çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Oyunun resmi tanıtım videosuna göz atmak isterseniz:

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