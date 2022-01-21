Battlefield 2042'nin Tamamen Ücretsiz Olacağı Söyleniyor

Tom Henderson, EA'nın Battlefield 2042'nin performansından memnun olmadığını, şirketin her seçeneği değerlendirdiğini açıkladı. Üstelik bu seçenekler arasında oyunu ücretsiz hale getirmek de var.

Video oyun dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olarak bilinen Tom Henderson, sektörün önemli isimlerinden Electronic Arts (EA) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Battlefield 2042'nin satış performansının EA'nın canını sıktığından bahseden Henderson'a göre EA, oyundan para kazanmaya devam edebilmek için her türlü seçeneği değerlendiriyor. Üstelik bu seçenekler arasında oyunu ücretsiz hale getirmek de var. Peki EA, Battlefield 2042'yi ücretsiz hale getirirse nasıl para kazanacak?

19 Kasım 2021'de Windows, PlayStation 4/5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülen Battlefield 2042, ne yazık ki oyuncuları tatmin etmedi. Öyle ki oyunu Google'da arattığımızda, "%35 oranında kullanıcı bu video oyununu beğendi." ibaresiyle karşılaşıyoruz. Steam'de listelenen oyundaki düşünce etiketi ise "Çoğunlukla Olumsuz". Tom Henderson tarafından yapılan açıklamalara göre EA, bu durumu değiştirmek için elinden geleni ardına koymayacak.

EA, Battlefield 2042'yi ücretsiz yaparsa nasıl para kazanacak?

Tom Henderson, konuyla ilgili olarak detaylı bilgi sahibi olmadığını ancak yakında yeni bilgilerle karşımıza çıkacağını açıkladı. Yeni sızıntılar, EA'nın Battlefield 2042 ile ilgili planlarını açığa çıkarabilir. Peki EA, Battlefield 2042'yi ücretsiz yaparsa nasıl para kazanacak? Gelin ufak bir beyin fırtınası yapalım.

Video oyun şirketleri, piyasaya sürdükleri oyunlarda oyun içi alım satımların çok karlı olduğunu bundan yıllar önce keşfetti. Bugün piyasaya sürülen neredeyse bütün oyunlarda bir şekilde oyun içi alım satım yapılıyor. Oyun tutkunları ise kimi zaman yalnızca görünüş, kimi zamansa karakterlerini iyileştirmek için para harcamaktan çekinmiyorlar. İşte sektördeki bu gerçeklik, EA'nın Battlefield 2042 için yeni stratejisi olabilir. Şirket oyunu ücretsiz hale getirir, bu sayede daha fazla oyuncu kazanır. Gelen oyuncular, oyun için satın alımlarla EA'nın kasasını doldurur. Peki bu durum gerçek olur mu? İşte bunu ancak zaman gösterecek...

Tom Henderson'un Twitter'daki açıklaması şöyle:

EA'nın Battlefield 2042'nin performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı ve tüm seçenekleri değerlendirdiği söyleniyor. Oyunu ücretsiz hale getirmek de bu seçeneklerden biri...