Riot Games’in Valorant Hilecilerine Karşı Hile Önlemi

Riot Games, yeni oyunu Valorant’ta hilecileri engellemeye oldukça kararlı görünüyor. Oyunun hile önleme sistemi, bilgisayarınızı açtığınız anda çalışmaya başlıyor ve sürekli olarak çalışıyor.

Riot Games’in duyurduğu yeni oyunu Valorant, rekabetçi yapısıyla dikkat çekiyor fakat ne yazık ki rekabetçi oyunlar, her zaman için hilecilerin uğrak noktası oluyor. Riot Games, Valorant'ta daha ilk günden bu türden girişimlere engel olmak için ciddi önlemler almışa benziyor.

Oyunların hile engelleme sistemleri olmasına oldukça alışkınız. Valorant ise işleri biraz daha ileriye götürmüşe benziyor. Oyunun ana hile engelleme sistemi, bilgisayarınızı açtığınız anda çalışmaya başlıyor ve kapatana kadar da arka planda çalışmaya devam ediyor.

Riot Games, hilecilere karşı kararlı adımlar atıyor:

Riot Games’in Vanguard koruması, vgk.sys adlı bir sürücüyle geliyor. Sürücü, sistem çalıştırıldığı anda çalışmaya başlıyor, oyunu çalıştırmasanız bile aktif oluyor. Tabii bu durum, oyunun beta süreçlerine katılan oyunculardan destek görmedi zira özellik biraz aşırıya kaçmış gibi görünüyor.

Reddit’te bazı kullanıcılar, sistemin bilgisayar açıldığı anda çalışmasından duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Bazı kullanıcılar da dosyanın adını değiştirmeyi tercih ettiğini açıklamıştı.

Riot Games oyunculara cevap verdi:

Riot Games, oyuncuların sistem hakkında merak ettiklerine yanıt verdi. Paul 'RiotArkem' Chamberlain, vgk.sys sürücüsü hakkında açıklama yaptı. Bu sürücünün olabildiğince az kaynak tükettiğini söyleyen Riot Games çalışanı, sistemin çalışma mantığını anlattı.

Chamerlain’in açıklamalarına göre hilecilerin en sık kullandığı yöntemler, henüz koruma işlemleri başlamadan önce çalıştırılan hileleri içeriyor. Ayrıca sürücü, hiçbir şekilde Riot Games ana sunucularıyla bağlantı kurmuyor. Herhangi bir şekilde bilgi toplamadığı öne sürülen dosya, yerel olarak çalışıyor.

Tabii insanlar bu açıklamadan çok da memnun olmuş değil. Pek çok Reddit kullanıcısı, bu açıklamayı 'gözlerini devirmenin dijital karşılığı' olabilecek yorumlarla karşıladı. Hesh582 adlı kullanıcı, “Arkem’in söylemekte politik davrandığı şey, sürücünün bilgisayarınızı her anlamda istismar ettiğidir” derken sitemlerin tamamını tarayan ve geri bildirim gönderen bir sürücü olduğunu ve bunu da gizli kapaklı şekilde gerçekleştirdiğini söylüyor.