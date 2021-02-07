Yılın En Büyük Spor Olayı ‘Super Bowl 2021’ Nasıl İzlenir?

Her yıl düzenlenen Super Bowl'un 55.'si olacak bu yılki ayağı, bugün Tampa'daki Raymond James Stadı'nda gerçekleştirilecek. Peki karşılaşma dışında pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Super Bowl 2021'i ülkemizden nasıl izleyebilirsiniz?

Dünya genelinde her yıl milyonlarca izleyici tarafından izlenen Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı Super Bowl, bugün 55. kez milyonlarla buluşacak. Her yıl düzenlenen dev organizasyon, iki şampiyon adayı takımın final maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında birçok etkinliğe yer veriyor.

Normal şartlarda yüz binlerce kişiyi toplayan organizasyonda tribünler, bu yıl koronavirüs nedeniyle 3'te 1 oranında dolu olacak. Ancak tüm organizasyon, her yıl olduğu gibi canlı bir şekilde farklı platformlardan naklen yayınlanacak. Peki, Super Bowl'un bu yılki ayağını Türkiye'de canlı olarak nasıl izleyebilirsiniz?

Super Bowl 2021 nasıl izlenir?

Florida eyaletinin Tampa kentindeki Raymond James Stadı'nda oynanacak karşılaşma maçı, Türkiye saati ile 02:30'da başlayacak. Karşılaşma, D Smart, TV+, Tivibu, Kablo TV ve Vodafone TV üzerinden erişilebilen S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. S Sport'u uydu yayınıyla izlemek istiyorsanız aşağıdaki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

12188 MHz. Polarizasyon: Vertical (dikey)

Vertical (dikey) DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

27500 ksym/s FEC:5/6

Super Bowl 2021'de neler göreceğiz?