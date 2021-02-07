Yılın En Büyük Spor Olayı ‘Super Bowl 2021’ Nasıl İzlenir?

Dünya genelinde her yıl milyonlarca izleyici tarafından izlenen Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı Super Bowl, bugün 55. kez milyonlarla buluşacak. Her yıl düzenlenen dev organizasyon, iki şampiyon adayı takımın final maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında birçok etkinliğe yer veriyor.
Normal şartlarda yüz binlerce kişiyi toplayan organizasyonda tribünler, bu yıl koronavirüs nedeniyle 3'te 1 oranında dolu olacak. Ancak tüm organizasyon, her yıl olduğu gibi canlı bir şekilde farklı platformlardan naklen yayınlanacak. Peki, Super Bowl'un bu yılki ayağını Türkiye'de canlı olarak nasıl izleyebilirsiniz?
Super Bowl 2021 nasıl izlenir?
Florida eyaletinin Tampa kentindeki Raymond James Stadı'nda oynanacak karşılaşma maçı, Türkiye saati ile 02:30'da başlayacak. Karşılaşma, D Smart, TV+, Tivibu, Kablo TV ve Vodafone TV üzerinden erişilebilen S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. S Sport'u uydu yayınıyla izlemek istiyorsanız aşağıdaki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli:
- TP11-Frekans: 12188 MHz.
- Polarizasyon: Vertical (dikey)
- DVB-S2-8PSK
- Symbole rate: 27500 ksym/s
- FEC:5/6
Super Bowl 2021'de neler göreceğiz?
- Super Bowl 2021 organizasyonunun maç gününde her yıl olduğu gibi çeşitli etkinlikler yer alacak. Etkinlik öncesinde TSİ 22:30'da Miley Cyrus, TikTok üzerinde "TikTok Tailgate" isimli bir gösteriye katılacak. Super Bowl stadyumunda yer alacak sağlık çalışanlarına adanan gösteride Miley Cyrus, özel bir konser verecek.
- TSİ 23:00'da eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal, futbol oyuncuları ve Diplo, Nelly and Migos' Quavo ve Offset gibi isimlerle bir araya gelecek ve çeşitli oyunlar oynayacak. Shaq'ın etkinliği, kendisinin Facebook sayfası üzerinden veya SHAQbowl.com üzerinden izlenebilecek. Etkinlik, TSİ 02:00'a kadar devam edecek.
- Henüz maç programına dair detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da etkinliği ana sponsoru Pepsi, maç yarısında Kanadalı ünlü şarkıcı The Weeknd'in performans göstereceğini açıkladı.
- Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Tiffany Haddish, Alicia Keys, Brandi Carlile, Brittany Howard, Christina Aguilera, Luke Bryan ve daha birçok ismin yer alacağı bir parti başlatacak. Parti, Verizon'un Twitter, Twitch, YouTube ve TikTok hesapları üzerinden izlenebilecek.