ABD’deki en önemli spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl, dün akşam oynandı. Bilet fiyatları binlerce doları bulan Super Bowl’da uyuyan bir adamın videosu, sosyal medyada viral oldu.

ABD’de yılın sonucu en fazla merak edilen etkinliklerinden biri olan Super Bowl, dün akşam oynandı. Super Bowl geride kalmış olmasına rağmen, maç hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Dün akşam Miami’de oynanan Super Bowl finalinde uyuyakalan bir adam, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Miami’deki Hard Rock Stadyumu’ndan oynanan Super Bowl mücadelesinde San Francisco 49ers ve Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi. Maç sırasında Sporting News muhabiri Karisa Maxwell’in dikkatini, tribünde uyuyan bir adam çekti. Muhabir, tribünde uyuyan adamın videosunu çekerek Twitter hesabından paylaştı.

Super Bowl’da uyuyan adamın videosu, 3.7 milyon kişi tarafından izlendi ve 50.000’den fazla beğeni aldı. Sporting News muhabiri Karisa Maxwell, videoyu paylaştıktan sonra adamın uyandığını ve arkadaşının videoyu adama izlettiğini de Twitter’dan paylaştı.

Super Bowl’da uyuyan adamın bu kısa uykusu, sosyal medyada dünyanın en pahalı uykularından biri olarak değerlendirildi. Super Bowl’un biletlerinin binlerce dolar olduğunu düşünüldüğünde adamın uykusu için yapılan değerlendirme hiç de yersiz görünmüyor.

Sınırlı sayıdaki Super Bowl bileti, maçtan aylar önce genel satış için piyasaya çıkıyor. Eğer genel satışın ilk anlarında bilet alınamazsa, yeniden bilet satışı yapan sitelerden bilet alınabiliyor. Ancak bu sitelerde bilet fiyatları çok yüksek rakamlara çıkabiliyor. CNBC, bu yıl ki Super Bowl biletlerinin 7.000 dolar civarında satıldığı açıkladı. 7.000 dolar fiyatla satılan biletler, bu zamana kadarki en pahalı Super Bowl bileti oldu.

7.000 dolar fiyatla bileti satılan Super Bowl’da uyuyan adam, bir süre daha sosyal medyada gündemde kalacak gibi görünüyor. Haberimizi yazdığımız anda video, yaklaşık 5 milyon izlenmeye ulaşmıştı.