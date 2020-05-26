Super Fowlst 2, iOS ve Android'de Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Fransa merkezli mobil oyun stüdyosu CatCup Games’in 2D platform oyunu Super Fowlst 2, hem iOS hem de Android kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlandı. Oldukça basit bir kontrol sistemi olan oyun, arcade türünü sevenlerin bir hayli hoşuna gidebilir.

Bu ayın başlarında çıkış tarihini öğrendiğimiz Super Fowlst 2, meraklı bir bekleyişin ardından iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak yayınlandı. Serinin ilk oyunu ile büyük başarı yakalayan yapım, ikinci halkası ile çok daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Birbirinden farklı karakterlere ev sahipliği yapan Super Fowlst 2’de bir tavuğu yönetiyorsunuz. Her seviyede farklı bir heyecan yaşayacağınız oyun, basit bir kontrol sistemine sahip. Bölümleri geçmek için, karşınıza çıkan düşmanları çeşitli teknikler kullanarak alt etmeniz gerekiyor.

Oyunda ne kadar çok düşman yok ederseniz, o kadar çok para topluyorsunuz. Ardından bu paraları yumurta bombaları ve roket gibi silahlar almak için kullanıyorsunuz. Böylece sizleri bekleyen düşmanlarınıza karşı elinizi güçlendirmiş oluyorsunuz.

Pixel art türünde bir oyun olan Super Fowlst 2, retro oyunlara duyulan hasretin giderek tavan yaptığı bugünlerde geniş bir kitleye hitap edebilir. 8-bit renklerden ve birkaç farklı sesten ibaret olmasına rağmen sıkıcı geçen günlere deva gibi gelebilecek olan oyun, kesinlikle indirip deneyimlemeye değer.

Yukarıda da dediğim gibi, oyunu indirmek ve oynamak tamamen ücretsiz, ancak reklamları kaldırmak isteyen kullanıcılar için 3,99 dolarlık (27 lira) bir uygulama içi satın alma seçeneği bulunuyor. Super Fowlst 2’nin iOS versiyonunu buradan, Android versiyonunu ise buradan indirebilirsiniz.

Super Fowlst 2 fragmanı