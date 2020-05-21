Danganronpa: Trigger Happy Havoc; iOS ve Android'e Geldi

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Spike Chunsoft, Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition’ı iOS ve Android için satışa sundu. App Store ve Google Play Store üzerinden satın alınabilecek aksiyon macera oyunu hakkında gelen yeni haber oyuncuları memnun ederken oyun, fiyatıyla da düşündürdü.

Danganronpa serisinin ilk oyunu olarak bilinen ve 25 Kasım 2010 tarihinde Spike Chunsoft tarafından geliştirilip dağıtılan görsel roman oyunu Danganronpa: Trigger Happy Havoc bu sene 10. yılını kutluyor. Oyunun geliştirici firması Spike Chunsoft, yıl dönümü kutlamalarını boş geçmek istemedi ve oyuncuları memnun edecek bir şey yaptı. Oyunun yıl dönümü için özel olarak geliştirilen sürümü iOS ve Android için satışa sunuldu.

Spike Chunsoft, kısa süre önce de Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair ve Danganronpa 3: Killing Harmony oyunlarının iOS ve Android sürümlerini duyurarak sevilen oyunun yayınlanışının yıl dönümü için kutlamalara başlamıştı. Trigger Happy Havoc, Japonya’da PSP’de yayınlanmış, daha sonra bu sürüm PC için dağıtılmış ve en sonunda PS4’e getirilmişti.

Oyun, iOS ve Android için satışta:

Oyunun yıl dönümüne özel olarak hazırlanan sürümünün ilk bölümü App Store üzerinden 15,99 dolardan (yaklaşık 110 TL), Google Play Store üzerindense 144,99 TL'den satışa sunuldu. İki işletim sistemi kullanıcıları için de yaklaşık olarak 4 GB’lık yer kaplayacak olan oyun, daha şimdiden pek çok kişi tarafından indirildi. Oyunla ilgili bir sonraki duyurununsa haziran ayında ikinci bölümle olacağı tahmin ediliyor.

Oyunun hikâyesine değinecek olursak çeşitli alanlarda eğitim alan lise öğrencilerinin bulunduğu bir okulda geçen oyun, sıradan öğrencilerin içinden kura yoluyla seçilerek bu okula gitmeye hak kazanan karakterimiz Makoto Naegi etrafında dönüyor. Karakterimizin okula giriş töreninde aniden bilincini kaybetmesiyle olaylar şekillenmeye başlıyor. Okulda yalnız olmadığını ve kendisi gibi 15 öğrencinin daha olduğunu anlayan Makoto, bir maceranın içine giriyor. Sevilen oyunun Anniversary Edition versiyonunun oyuncular tarafından nasıl bulunacağını ilerleyen günlerde gelecek yorumlara bakarak anlayacağız.