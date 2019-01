Netflix Dizisi The Umbrella Academy'den Fragman Geldi

Netflix'in macera ve aksiyon türlerindeki boşluğu çok yakında doluyor.

Marvel'ın süper kahramanlarla dolu dizileri yakın zamanda Netflix tarafından iptal edilmişti. Platformda açılan bu boşluğu Netflix, The Umbrella Academy'nin yeni ve sürükleyici hikayesiyle doldurmayı hedefliyor. My Chemical Romance müzik grubunun kurucusu ve vokalisti Gerard Way'in The Umbrella Academy çizgi roman kitabından uyarlanan dizide her şey, 1989 yılında dünyanın farklı yerlerindekei 43 kadının hamile olmadan doğum yapmasıyla başlıyor.

Milyarder bir iş adamı olan Sir Reginald Hargreeves, hikayenin devamında eşi benzeri olmayan 6 çocuğu evlat ediniyor. Çocukları evlat edindikten sonra Şemsiye Akademisi'ni kuran Sir Reginald, çocuklarını bu akademide dünyayı kurtarmaları için yetiştiriyor. Yaşları 30'lara geldiğinde - üvey babalarının ölümünden sonra - tekrar bir araya gelen bu çocuklar, babalarının esrarengiz ölümünü araştırmaya koyuluyorlar.

Olaylar geliştiğinde dünyanın sonunun geleceğini bir şekilde fark eden süper kahramanlar, Sir Reginald'ın öğrettiği üzere dünyayı kurtarma görevine girişirler. Netflix platformunun yeni gözdesi olacak The Umbrella Academy, platform üzerinde 15 Şubat tarihinden itibaren izlenebilir olacak. Süper güçlerin bulunduğu film ve dizileri izlemeyi seviyorsanız The Umbrella Academy için takviminize bir hatırlatıcı eklemenizi tavsiye ederiz.