Aydın Doğan Yalçındağ'dan Masum'un Hakkında Açıklama

BluTV'nin kurucusu ve CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ, Masum'un yayın haklarının Netflix'e satılması hakkında açıklama yaptı.

Ülkemizde internet üzerinden hizmet veren ve son dönemde 4 milyon kullanıcıya ulaşarak büyük başarılar elde eden BluTV, geçtiğimiz gün en sevilen orijinal dizilerinden Masum’u normal şartlarda en büyük rakiplerinden olan Netflix’e verdi. Bugün, BluTV’nin kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Twitter üzerinden Masum’un neden Netflix’e satıldığı konusundaki soruları cevapladı.

Yalçındağ, “Masum dizisinin, önce BluTV’de daha sonra televizyonlarda yayınlandıktan tam iki sene sonrasında 180 ülkede yayınlanmak üzere Netflix’e satılmasını bir başarı olarak görüyoruz. Nitekim Netflix de globalde büyüme sürecinde House of Cards gibi birçok değerli yapımını BluTV dahil olmak üzere birçok farklı yayıncıya lisanslamıştı.” diyerek Masum dizisinin global pazara açılması için böyle bir karar aldıklarını ve bunun büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

BluTV’nin üçüncü senesini kutladığını ve güncel olarak 4 milyondan fazla kayıtlı üyeye ulaştıklarını belirten Yalçındağ, 2018 yılında da abone sayısını önceki yıla göre 4 kat artırdıklarını ve yaklaşık 3 milyon saat üzerinde içeriğin tüketildiğini belirtti.

60 Milyon TL’lik Yatırım

Yalçındağ, açıklamalarının devamında bugüne kadar 12 orijinal içerik ürettiklerini (Masum, Sahipli, Çalınmış Hayatlar, 7Yüz, Sıfır Bir, Bize Gezmek Olsun, Dudullu Postası, 140 Journos Parayı Vuranlar, Yaşamayanlar, Bartu Ben, Bozkır) ve bu yapımlar için toplamda 60 milyon TL harcadıklarını belirtti. Bu rakamı ilerleyen senelerde daha da artıracaklarını belirten Yalçındağ, Netflix’in Türkiye’de operasyonlara başlamasını sıcak karşıladıklarını da sözlerine ekledi.