39 Yıllık Super Mario Bros Oyununda Hiç Keşfedilmemiş Gizli Bölümler Bulundu [Video]

Dünyaca ünlü Super Mario Bros: The Lost Levels oyununda bugüne kadar keşfedilmemiş bölümler olduğu tespit edildi. Bir oyuncu, 20'den fazla yeni bölümü ortaya çıkarmayı başardı.

1986 yılında piyasaya sürülen ve oyun oynayan herkesin en az bir kez denk geldiği Super Mario Bros: The Lost Levels oyunu ile ilgili garip bir gelişme yaşandı. "Kosmic" nickli bir oyunsever, 39 yıllık bu oyunda bazı gizli bölümler bulunduğunu keşfetti. Burada bir iki ara bölümden bahsetmiyoruz. Meğer Super Mario Bros: The Lost Levels oyununda 20'den fazla bölüm daha varmış.

YouTube'da 260 binden fazla takipçisi olan Kosmic, Super Mario Bros oyunlarında uzmanlaşmış bir isim. Aslında yeni bölümleri keşfetmesini sağlayan şey de tam olarak bu uzmanlıktı. Oyunun açıklarını, hatalarını, hilelerini ve manipüle tekniklerini bilen Kosmic, oldukça karmaşık yöntemlerle Super Mario Bros: The Lost Levels oyunundaki gizli bölümleri açmayı başardı.

Tabii her şey mükemmel değildi!

Kosmic, Super Mario Bros konusunda uzmanlaşmış olsa da gizli bölümleri keşfetme süreci sorunsuz geçmedi. Bazı bölümlerde hatalarla karşılaşan içerik üretici, keşfettiği yeni bölümlerin bazılarınınsa aslında birbirlerini tekrar eden bölümlerden ibaret olduğunu fark etti. Ancak tüm bunlara rağmen Super Mario Bros: The Lost Levels oyununda öyle ya da böyle oynanabilen, 20'den fazla yeni bölüm keşfedilmiş oldu.

Kosmic, Super Mario Bros: The Lost Levels oyununda keşfettiği 20'den fazla yeni bölüm için kapsamlı bir video çekti. Eğer siz de Super Mario Bros oyunlarıyla ilgileniyorsanız ve 39 yıldır gizli olan bu bölümleri oynamak isterseniz, aşağıdaki videoyu dikkatle izleyip kendi denemenizi yapabilirsiniz.

Super Mario Bros: The Lost Levels oyununda keşfedilen yeni bölümlerin yer aldığı video: