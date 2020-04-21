Super Mario Maker 2'ye World Maker Modu Geliyor

Nintendo, bölüm tasarlama üzerine kurulan oyunu Super Mario Maker 2 için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Geliştirici, yeni World Maker modunu oyuna dahil edecek güncellemenin bir fragmanını paylaştı.

Nintendo'nun Switch konsoluna özel oyunu Super Mario Maker 2, yeni güncellemeyle World Maker adlı yeni bir moda kavuşuyor. Yeni mod, adından da anlaşılacağı üzere oyuncuların oyunda farklı dünyalar oluşturabilmelerini sağlıyor.

Super Mario Maker 2'nin World Maker modu sadece bireysel seviyeler yaratmak yerine, onları küçük dünyalara bağlayabilmeye de olanak tanıyor. Oyuncular artık 40 seviyeye kadar 8 farklı dünya oluşturabilecekler. Nintendo, World Maker modu da dahil olmak üzere bu hafta oyuna gelen tüm değişiklikleri gösteren yeni bir fragman da yayınladı.

SMM2, World Maker'a ek olarak, Mario'yu Super Mario Bros. 2 formuna dönüştüren yeni SMB2 mantarını da oyuna dahil ediyor ve oyuncuların NES klasiğindeki gibi düşmanları almasına izin veriyor. Ayrıca Super Mario Bros. 3'ten Frog Suit, New Super Mario Bros. U'dan Super Acorn ve Boomerang Suit kostümleri de oyuna ekleniyor.

Diğer yandan Goomba maskesi, Bullet Bill maskesi ve Red Pow Box da dahil olmak üzere Mario'nun yeteneklerini değiştiren yeni maskeler geliyor. Ayrıca boss savaşlarına biraz çeşitlilik katmaya izin veren Koopalings de bu güncellemeye dahil edilecek. Son olarak SMB2'den Phanto da Mechakoopa gibi yeni bir Cursed Key eşyası oyuna eklenecek. Super Mario Maker 2'nin yeni güncellemesi Nintendo Switch oyuncuları için yarın yayınlanacak.

Super Mario Maker 2 - World Maker güncellemesi: