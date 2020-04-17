Yeni Nintendo Switch Çift Ekranlı Olabilir

Nintendo Switch'in son yazılım güncellemesinde çift ekranlı bir Switch modeline referanslar keşfedildi. Nintendo'nun bir sonraki konsolu, ikinci bir ekranla karşımıza çıkabilir.

Kendisini güvenlik açığı araştırmacısı, ters mühendis ve InfoSec meraklısı olarak tanımlayan bir hacker olan Mike Heskin, Nintendo Switch'in son ürün yazılımı güncellemesinde çift ekranlı bir Nintendo Switch cihazına dair kanıtlar buldu.

Switch konsolu hakkında güvenilir sızıntılarıyla tanınan Heskin, çift ekranlı Nintendo Switch'e dair bulgularını Twitter'da paylaştı ve yeni Switch yazılımının (10.0.0) "nx-abcd" kod adlı yeni bir donanım modeli için ön destek eklediğini belirtti. Heskin, ayrıca bu modelde ikinci bir ekran olduğuna dair kanıtlar bulduğunu da açıklamasına ekledi.

Nintendo Switch Pro çift ekranlı olabilir mi?

Daha önce Nintendo Switch Pro versiyonunun geleceğine dair bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, bu konsolun sadece tek ekranı olacağı ve geliştirilmiş bir donanımla karşımıza çıkacağı düşünülüyordu. Ayrıca Nintendo Switch Pro'nun yeni bir Tegrax1+ işlemci ve Nvidia'nın Volta platformuna dayanan özel bir grafik işlem birimiyle geleceği öne sürülüyordu.

Daha önce Nintendo 3DS, katlanabilen çift ekranlı bir tasarımla karşımıza çıkmıştı. Ancak yeni Nintendo Switch'in ikinci ekranının nasıl çalıştığı şimdilik bilinmiyor. Belki de konsol üreticisi, Nintendo Switch Pro ile mobil cihazlardaki çift ekran teknolojisine ayak uydurmayı planlıyor olabilir. Diğer yandan çift ekran, Joy-Con kontrol cihazı gibi oyunları iki oyuncu için farklı ekranda oynanabilir hale getirebilir.

Nintendo, 2020'de yeni Nintendo Switch donanımının gelmeyeceğini söylemişti. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik gerileme, Nintendo'nun yeni nesil konsol rekabetine geç katılmasına neden olabilir.