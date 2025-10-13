Çakma Ferrari Gibi Görünen Süper Otomobil: Furia Rossa V12!

Angelelli Automobili isimli İtalyan otomobil firması, Ferrari modellerine çok benzeyen bir süper otomobil üretti. Furia Rossa V12 isimli otomobil, performans tarafında ise ödün vermiyor. Peki bu süper otomobilin fiyatı ne kadar?

İtalya merkezli otomobil girişimi Angelelli Automobili, düzenlediği bir etkinlikte "Furia Rossa V12" isimli bir süper otomobil tanıttı. Teknik açıdan oldukça etkileyici olan otomobil, tasarımı ile çok tartışmalı. Zira Furia Rossa V12, Ferrari'nin Çin malı versiyonu gibi görünüyor.

Furia Rossa V12'nin dış tasarımına baktığımızda LED destekli farlar, oldukça iri biz ızgara, büyük havalandırma bölmeleri gibi detaylar görüyoruz. Arka kısımda da ortay yerleştirilmiş çift egzoz çıkışı ve ince LED aydınlatmalar göze çarpıyor. Ancak bunlar özgün tasarım ürünü değil. Otomobili uzaktan gören bir kişi, Furia Rossa V12'nin bir Ferrari olduğunu düşünecek. Yanına geldiği zamansa hayal kırıklığı yaşayacak.

Karşınızda Furia Rossa V12

Angelelli Automobili, iç tasarımda da Ferrari'den "esinlendi". Bu bağlamda; aracın kesikli direksiyon tasarımı, büyük gösterge ekranı ve orta konsoldaki butonların yerleşimi, ilk bakışta bir Ferrari'yi andırıyor. Firma bir de kendi logosunu sarı renkli bir çerçeve içine alarak Furia Rossa V12'de kullanmış durumda. Bu detay bile otomobili "çakma Ferrari" gibi hissettiriyor.

Gelelim kaput altına. Furia Rossa V12, adından da anlaşılabileceği üzere bir V12 motordan güç alıyor. 6.2 litrelik bu motor, 1.000 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 2,5 saniyenin altında olan otomobilin maksimum hızı 355 km/s olarak açıklanmış durumda. "360 Predictive" isimli özel bir teknoloji ile donatılan otomobilin sürüş durumunu otomatik olarak yorumladığını ve bu sayede süspansiyonlardan tutun da aerodinamiğe kadar her şeyi optimize ettiğini belirtelim.

Furia Rossa V12'nin kaç adet üretileceği belli değil. Ancak Angelelli Automobili, bu süper otomobil için 1,6 milyon euro istiyor. Aracın ilgi görüp görmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Peki siz bu otomobille ilgili ne düşünüyorsunuz? 1,6 milyon euro'nuz olsa Furia Rossa V12 mi satın alırsınız yoksa Ferrari'nin kendisini mi tercih edersiniz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.