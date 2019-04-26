Super Smash Bros Ultimate, En Çok Satan Dövüş Oyunu Oldu

Yakın zamanda çıkan Nintendo dövüş oyunu Super Smash Bros. Ultimate, aynı türdeki oyunlar arasında en hızlı en çok satış sayısına ulaşan oyun oldu.

Super Smash Bros. Ultimate, tüm zamanların en çok satan dövüş oyunu unvanını ele geçirdi. Nintendo, 31 Mart 2019 itibarıyla 'En Çok Satan Birim Satışlar' listesini yayımladı. Listede, Nintendo Switch’in en çok satan 10 oyunu sıralanıyor ve Super Smash Bros. Ultimate şu anda dünya çapında 13,81 milyon kopya satmış durumda.

Super Smash Bros. Ultimate, sattığı 13,81 milyon kopya sayısıyla en çok satan dövüş oyunu unvanını serinin bir önceki oyunu Super Smash Bros. Brawl’ın elinden aldı. Oyunun çıkmasının üstünden sadece 4 ay geçtiğini göz önüne alırsak bu oldukça büyük bir başarı.

Super Smash Bros. serisi; benzersiz mekaniği ve daha geleneksel dövüş oyunlarına kıyasla oyuncular için ulaşılabilirliği nedeniyle oldukça popüler bir hâle geldi. Bu yüzden Super Smash Bros. Ultimate’in en üst sıralarda yer alması şaşırtıcı değil.