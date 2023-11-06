İstanbul merkezli oyun stüdyosu SuperGears Games, dünyaca ünlü oyun yapımcısı Cevat Yerli’nin sahibi olduğu TMRW Foundation’ın liderliğinde gerçekleşen ilk yatırım turunu başarıyla tamamladı.

10 milyon dolar değerleme üzerinden gerçekleşen yatırım turuna kurucumuz İbrahim Akman, Türkiye oyun sektörünün önde gelen isimlerinden, TMRW Foundation’a yakın zamanda katılan eski Unity başkan yardımcısı Ulaş Karademir, Ingame Group CEO’su Genco Alp, Octopus’un kurucusu Emre Yıldız ve ELA Game Studio kurucusu Murat Alagöz’ün yanı sıra, kurumsal yatırımcılardan Yıldız Tekno GSYO da dahil oldu.

SuperGears'ın yatırım turuna yönelik geniş katılıım, oyun endüstrisindeki potansiyeline ve geleceğine yönelik güveni de ortaya koymuş oldu. Yatırım, SuperGears'ın yeniliikçi yarış oyunu platformu ''Racing Kingdom''ın geliştirilmesi için kullanılacak.

''Yarış oyunları dünyasını yeniden şekillendirmek istiyoruz''

SuperGears'ın kurucu ve CEO'su Yasin Demirden konu hakkında ''Cevat Yerli’nin şirketi TMRW Foundation’ın lider yatırımcı olarak bize katılması ve Türkiye'nin önde gelen oyun endüstrisi liderlerinin destekleri, şirketimizin vizyonuna olan inancı teyit ediyor. "Racing Kingdom" isimli yenilikçi yarış oyunu platformumuzun geliştirilmesi için kullanılacak bu yatırım ile global oyun endüstrisinde büyük başarılara ulaşmayı hedefliyoruz. Türe getireceğimiz yeniliklerle klasik yarış deneyiminin ötesine geçerek, yarış oyunları dünyasını yeniden şekillendirmek istiyoruz. Geçmişte Farcry, Crysis oyunlarının yaratıcısı Cevat Yerli'nin yönetim kurulumuza katılması, kendisinin global oyun endüstrisindeki deneyimi ve bilgisiyle şirketimizi daha da ileri taşıyacak.'' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cevat Yerli de "SuperGears, Racing Kingdom ile gerçekten oyun sektöründe çığır açmanın eşiğinde duruyor. Bu yolculuğun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Ekibin yenilikçi vizyonu ve olağanüstü bir oyun deneyimi yaratma tutkusu, kişisel değerlerimle ve oyun endüstrisi için olan hedeflerimle kusursuz bir şekilde örtüşüyor. Racing Kingdom'da sıradışı bir potansiyel görüyorum. Bu platformun, yarış oyunlarına olan bakış açısını yeniden tanımlayacağına inanıyorum.'' şeklinde konuştu.