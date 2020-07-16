Surgeon Simulator 2'nin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

19 Nisan 2013 tarihinde ilk kez oyuncuların karşısına çıkan ameliyat simülatörü Surgeon Simulator, birçok oyuncuyu kendisine bağlamayı başarmıştı. Son derece ilginç ameliyatlar gerçekleştirebildiğiniz Surgeon Simulator'ın ikinci oyunundan yeni haberler geldi. Oyunun çıkış tarihi ve yeni seviye editörü ortaya çıktı.

Küçükken "Ne olacaksın?" sorusuna genellikle doktor ya da beyin cerrahı diyen bir gençliğin beğenisini büyük bir kolaylıkla kazanan Surgeon Simulator hızlı bir şekilde büyümüştü. İsteyenlere dikkatli ve titiz bir ameliyat yapma imkanını sunan oyun isteyenlere de baltayla kafatası açarak beyin ameliyatı gerçekleştirme şansını veriyordu. Uzun bir aradan sonra oyunun ikincisi bizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Surgeon Simulator 2, yeni fragmanından da görülebildiği üzere çok daha geniş ve kapsamlı bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Oyunun geliştiricisi Bossa Studios, oyunun yeni modlarını da oyuncuların beğenisine sundu.

Her yerde ameliyat mümkün

Oyunun seviye editörünü gözler önüne seren yeni modla birlikte olası mekanlar hakkında da bilgi sahibi olduk. Bowling salonları, gece kulüpleri ve lüks restoranlarda ameliyat gerçekleştirmek isteyenler artık seviye editörüyle birlikte bunu da yapabilecek. İşin en eğlenceli kısmıysa editörün 4 kişiye kadar ortaklaşa yapılabilmesi.

Az önce söylediğimizi biraz daha açmamız gerekirse şunları ekleyebiliriz: Oyunun ne kadar ilginç olacağını yalnızca birinci oyuna bakarak garanti edebiliriz ancak üç arkadaşınızı da yanınıza alıp kendiniz bir seviye oluşturursanız o zaman 'ilginç' seviyelerini tahmin etmek biraz zorlaşıyor.

Tabii ki elimize geçen bilgilerin hepsi yukarıda gördüğünüz fragmanla sınırlı değil. Bossa Studios, oyunun çıkış tarihini de açıklamış oldu. Epic Games Store üzerinden çıkış yapacak olan Surgeon Simulator 2, 27 Ağustos tarihinde sevenleriyle buluşacak. Tabii ki bu tarihe kadar beklemek zorunda da değilsiniz.

Oyunu ön sipariş ettiyseniz diğer oyunculara oranla 20 gün daha erken bir şekilde kapalı betaya erişim sağlayabileceksiniz. Bossa Studios, ön sipariş veren oyuncuların 7-9 Ağustos tarihleri arasında kısa bir kapalı beta deneyimi yaşayacağını bildirdi.