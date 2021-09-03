Suriye'deki Petrol Sızıntısı: Akdeniz İçin Bir Felaket

Geçen hafta Suriye’nin Baniyas şehrinde meydana gelen petrol sızıntısı Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Kopernik 1 uydusu tarafından görüntülendi. Sızıntının yarattığı kirliliği gözler önüne seren görüntülerde, kirliliğin 800 kilometrekarelik New York şehri büyüklüğünde olduğu görülüyor.

Suriye’nin Baniyas şehrindeki elektrik santralinde gerçekleşen petrol sızıntısı, oluşturacağı kirliliğin korkutucu boyutlara ulaşabileceği sebebiyle yetkilileri ve uzmanları tedirgin etmişti. Akdeniz’de hızlı bir şekilde yayılan sızıntının, tahmin edilenden daha fazla kirlilik oluşturduğu anlaşıldı.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Kopernik 1 uydusu tarafından kaydedilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu sızıntı o kadar büyüktü ki ABD'nin en büyük eyaletlerinden olan New York kadar büyük bir alana yayılmıştı.

Çevresel ve ekonomik etkileri korkutucu boyutta

Kopernik 1 uydusu tarafından gözlemlenen ve ESA tarafından verilen bilgilere göre sızıntının yarattığı kirlilik New York boyutunda, yani 800 kilometrekare büyüklüğünde. Petrol sızıntısının meydana geldiği günlerde yapılan açıklamalarda bu etkinin sadece 26 kilometrekare olduğu söylenmişti. Suriyeli yetkililer, 23 Ağustos’ta elektrik santralinde meydana gelen petrol sızıntısının 15 bin ton yakıt dolu bir tanktan kaynaklandığını söylemişti. Kirliliğin temizlenmesi için çalışmalara devam edildiği açıklandı fakat oluşan tahribat sebebiyle sızıntının çevresel ve ekonomik sonuçları korkutucu boyutlarda.

Deniz tabanına yapışan birikintilerden dolayı sızıntının balıkçılık ve turizm başta olmak üzere Akdeniz ekosistemine çok büyük zararı olabileceği düşünülüyor. Akdeniz, yaklaşık 17 bin yaban hayatı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu sayı aynı zamanda dünyadaki tüm deniz türlerinin yüzde 18’ini temsil ediyor.