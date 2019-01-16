Sürücüsüz araçlarda bulunan ve çevredeki nesneler ile araba arasındaki mesafeyi ölçen Lidar sistemi, bir fotoğrafçının fotoğraf makinesini bozdu.

Otonom araç mühendisi ve tutkulu bir fotoğrafçı olan kişinin yaptığı açıklamalara göre, CES 2019’da fotoğrafını çektiği sürücüsüz araba, Sony A7R II kamerasını mahvetti.

Jit Ray Chowdhury’nin iddialarına göre sürücüsüz aracın fotoğrafını çektikten kısa bir süre sonra, fotoğraflarını kontrol ederken mor noktalar ortaya çıktı. Ne olduğunu kontrol ederken ise spotların sensörün içinde yandığını fark etti. Fotoğrafçı, kamerasına neler olduğuyla ilgili farklı seçenekleri değerlendirirken, sorunun sebebinin aracın Lidar sensörü olduğunu anladı.

Lidar, sürücüsüz araçlarda çevrede bulunan nesneleri belirleyen bir sistem. Bu teknoloji, radarla benzer bir şekilde çalışıyor, tek farkı radyo dalgaları yerine lazerleri kullanması. Darbeli lazer ışıklarıyla nesneleri aydınlatarak araçla arasındaki mesafeyi ölçüyor.

Chowdhury’nin kamerasını mahveden araba, Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Aeye tarafından sergileniyordu.

Şirketin yöneticisi Luis Dussan, araçlarında kullandıkları Lidar sisteminin insan gözü için zararlı olmadığını söyledi. Dussan yaşanan olay ile alakalı olarak ise “Kameralar, insanların gözlerine göre bin kat daha hassas. Bu da bazen kameralarda termal hasarlara sebep olabiliyor” şeklinde konuştu.

Şirket, kamerasını daha geçtiğimiz ay 1198 dolara alan Chowdhury’e yeni bir kamera almayı teklif etti.