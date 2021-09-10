Surviving Mars'a Türkçe Dil Desteği Geldi

Mars'ta şehir kurmaya çalışılan popüler simülasyon oyunu Surviving Mars, Türkçe dil desteğine kavuştu. 2018 yılında piyasa sürülen oyun, şu sıralar Steam'de yüzde 75 indirimle satın alınabiliyor.

Dünyanın en popüler strateji oyunlarının arkasındaki isimlerden bir tanesi olan Paradox Interactive'in çok sevilen oyunlarından bir tanesi de Surviving Mars'tı. 2018 yılında piyasaya sürülen bu oyun, temelinde bir şehir kurma simülasyonuydu. Ancak oyunu benzersiz kılan şey, bu şehrin Dünya'da değil, Mars koşulları altında kurulmak ve yönetilmek zorunda olmasıydı.

Şimdiyse bu popüler oyunla ilgili bir gelişme yaşandı. Haemimont Games, yıllar önce geliştirdiği Surviving Mars'a resmi Türkçe dil seçeneği ekledi. Böylelikle oyuncular, Mars'ta şehir kurma deneyimini Türkçe olarak yaşayabilecekler. Daha önce Epic Games'in ücretsiz olarak dağıttığı ve şimdilerde de Steam'de yüzde 75 indirimle 12,50 TL'ye satılan oyun, Türk oyuncuların daha fazla ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Surviving Mars'ın Türkçe dil paketi işte böyle görünüyor

PlayStation 4 ve Xbox One konsolları ile Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerinde oynanabilen Surviving Mars, sistem gereksinimleri açısından bilgisayarınızı yoracak bir yapım değil. 5. nesil Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 750 GPU gibi özellikler, oyunu maksimum ayarlarda oynamanızı sağlıyor. Eğer oyunla daha önce tanışmadıysanız, bir şans vermenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Türkçe dil desteğine kavuşan Surviving Mars'ın oyun dilini değiştirmek isterseniz, oyuna giriş yaptıktan sonra "Options" seçeneğine tıklayın. Burada yer alan "Gameplay" menüsü altında yer alan "Language" bölümüne giriş yaptıktan sonra da Türkçe'yi seçin. Bu sayede oyunun dilini değiştirmiş olacaksınız.