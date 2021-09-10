Rockstar Games, PlayStation etkinliğinde PlayStation 5 için geliştirilen GTA V Enhanced Edition’ın ertelendiğini duyurdu. Oyunun yeni çıkış tarihi Mart 2022 olarak belirlendi.

Rockstar Games’in 2013 yılında piyasaya sürdüğü, GTA serisinin beşinci oyunu olan GTA V, o günden bu güne yeni içerikler kazanarak halen oynanabilirliğini sürdürüyor. Bu durum doğal olarak Rockstar Games’e karşı ufak tefek tepkiler gelmesine neden olsa da Rockstar, işi ileri bir noktaya taşıyarak GTA V’in PlayStation 5 için özel yeni bir sürümünü daha çıkaracağını duyurmuştu.

Bu akşam gerçekleştirilen PlayStation etkiliğindeyse GTA V’in yeni nesil sürümü ‘GTA V Enhanced Edition’ı bekleyenlere kötü bir haber verildi. Rockstar Games, GTA V Enhanced Edition’ın çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Normalde 11 Kasım’da yayınlanması planlanan oyunun çıkış tarihi Mart 2022 olarak belirlendi.

Oyundan yeni bir fragman da geldi:

Sekiz yaşındaki GTA V’in yeni sürümünün neden bu denli uzun bir ertelemeye maruz kaldığı hakkındaysa herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat Rockstar, oyundan yeni bir fragman yayınlayarak yeni sürümden neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları da paylaştı. GTA V Enhanced Edition, yeni nesil konsollara şanını yakıştıracak gelişmiş grafiklere ve oynanışa ev sahipliği yapacak.

Bunların yanı sıra GTA Online da yeni sürümün piyasaya sürülmesiyle daha fazla içerik kazanacak. PlayStation Plus üyeleri, Sony’nin Rockstar Games’le yaptığı pazarlama anlaşması sayesinde de ek içeriklere sahip olacak.

Tüm bu gelişmelerse uzun süredir beklediğimiz GTA VI için de kötü bir haber olabilir. Zira halihazırda GTA V Enhanced Edition üzerinde çalışan ve oyunu erteleyen Rockstar, GTA VI’yı 2024/2025 yıllarından önce çıkarmayı düşünmeyebilir.