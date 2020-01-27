Konya Ereğli'de kurulan Çiftlik Bank benzeri bir oluşum olan 'Sütbank' ile milyonlarca TL toplandı. Ancak sistem çöktü ve sisteme dahil olan 1300 kişinin paraları ortadan kayboldu.

Konya Ereğli’de kurulan bir çiftlikte, 'Sütbank' adı altında 120 milyon TL toplandı. Sisteme en az 5 inek alarak dahil olan 1.300 kişiye, aylık düzenli süt parası ödeneceği vadedildi. Ancak sistemin çökmesiyle milyonlarca TL buhar oldu. Çiftlik sahibi ve muhasebecisi hakkında ise dava açıldı.

Aralarında emekli general, albay, astsubay, polis, doktor, avukat ve fabrika sahiplerinin de olduğu 1.300 kişinin davası, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 18 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı davada, Ekta Et ve Süt Ürünleri AŞ'nin kurucusu Orhan Tatlı ile şirketin muhasebecisi İrfan Alkan, sanık olarak yer alıyor. Dava dosyasında yer alan belgelere göre Orhan Tatlı, 400 dönüm arazi üzerinde yer alan 13 bin 550 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği, sisteme yatırılan paralar ve aldığı teşviklerle kurdu.

En az 5 inek parası verene, aylık düzenli süt parası ödemesi yapılacaktı

Orhan Tatlı, kapasite olarak Türkiye’nin en büyüklerinden biri konumuna gelen tesiste, 'Sütbank' adlı bir sistem kurdu. Sisteme dahil olmak için en az 5 inek alma şartı getirildi ve inek başına ise 6 bin TL’lik tutar belirlendi. En az 5 inek parası verene, aylık düzenli süt parası ödemesi yapılacağına dair sözleşme imzalandı. Tatlı'nın kurduğu sistem, 2015 yılına gelindiğinde adeta patlama yaşadı. Bir yıl içinde 10 bine yakın inek parası toplandı.

Ocak 2016'da sisteme para yatıranlara bir bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesajda, ineklerde hastalık çıktığı, birçok buzağının öldüğü, süt veriminin ise önemli ölçüde düştüğü kaydedildi. Çiftlikte hayvanı bulunanlar, mesaja inanmayarak Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temasa geçti. Mağdurlara çiftlikteki hayvanlarda herhangi bir hastalık ve ölümün olmadığı cevabı verildi. Ortaya çıkan bu durum sonrası 2016 yılında bazı alacaklılar çiftliğe karşı haciz başlattı ve dev çiftlik, kısa süre içinde harabeye döndü.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması 29 Ocak’ta görülecek davaya Maliye Hazinesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı da müdahil oldu. Şimdilerde atıl haldeki çiftliğin kurulumu sürecinde bakanlıktan da teşvik alındığı kaydediliyor. İki sanık hakkında hazırlanan iddianamede 39'ar yıldan 140'ar yıla kadar hapis istendi. Öte yandan, hakkında dava açılan Orhan Tatlı'nın, Ereğli’deki çiftlikten sonra Niğde'nin Bor ilçesinde yeni bir süt çiftliği kurduğu belirlendi.