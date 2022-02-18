Sutopu Federasyonu, dün yaptığı bir paylaşım nedeniyle Twitter'da yanlış anlaşılınca sosyal medyada boş yere linç yedi. Lincin gerçekleşmesinin nedeniyse fotoğrafta erkek sporcuların vücutları gözükürken, kadın sporcuların vücutlarının su altında olmasıydı. Fakat durum çok sanılandan farklıydı.

Sosyal medya, toplumdaki yanlışların anlık olarak eleştirilmesini ve bu yanlışların zaman zaman düzeltilmesini sağlayan bir mecra olurken, aynı zamanda araştırma eksikliğinden kaynaklı olarak yanlışlıkların da ev sahibi olabiliyor. İşte geçtiğimiz gün, Twitter’da buna yeni bir örnek olacak olay yaşandı.

Türkiye Sutopu Federasyonu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek Erkek ve Kadın Milli Takımlarının fotoğraflarını paylaştı. Fakat fotoğraf, Kadın Milli Takımının vücutlarının su altında olması nedeniyle Twitter’da büyük tepki topladı.

Boş yere linç edilen o paylaşım:

Bazı Twitter kullanıcıları tarafından başlatılan tepkiler, Gazeteci Nevşin Mengü gibi ünlü isimlerin de tepkileriyle birlikte olayın daha da büyümesine neden oldu. Tepkiler, erkeklerin vücutları gösterilirken kadın vücutlarının neden gösterilmediğini dile getiriyordu. Fakat Sutopu Federasyonu’nun daha önceki paylaşımları, bu yaklaşımın aslında bir tercih olmadığının göstergesiydi.

Nevşin Mengü, daha önceki fotoğrafları gördükten sonra da şu paylaşımı yaptı:

Federasyon, daha önceki tüm paylaşımlarında kadınların vücutlarını gizlemek gibi bir gayrette bulunmadı. Öte yandan bu fotoğrafın tepki çekmesine neden olan olay, yapılan tepkilerin ardından olayın araştırılmasıyla da ortaya çıktı. Avukat Deniz Akbıyık, Milli Takım ile konuştuğunu paylaşarak olayın arka planını şu şekilde anlattı:

Twitter ve diğer tüm sosyal medya platformlarında özellikle linç kervanına katılmadan görüşünüz ne olursa olsun önce bireysel olarak kendi araştırmanızı yapmanız, bu yanlışların içine düşme olasılığınızı da büyük oranda azaltacaktır. Özellikle hassas konularla ilgili gördüğünüz herhangi bir durum hakkında eleştiride bulunmadan önce çoğunluğa göre hareket etmeden önce araştırma yapmak büyük önem taşımaktadır.