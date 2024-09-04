Ilya Sutskever'in yeni girişimi Safe Superintelligence, sadece 3 ayda 1 milyar dolar yatırım toplamayı başardı.

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden Ilya Sutskever, OpenAI’den ayrıldıktan sonra kurduğu Safe Superintelligence Inc. (SSI) için başladığı yatırım turunu büyük bir başarıyla tamamladı. Sutskever bu firmayı, eski OpenAI araştırmacısı Daniel Levy ve Apple’ın eski yapay zekâ lideri Daniel Gross ile birlikte Haziran 2024’te kurmuştu.

SSI, Silikon Vadisi'nin en büyük yatırımcı gruplarından olan Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global ve SV Angel gibi isimlerden 1 milyar dolar yatırım almayı başardı. Böylece firmanın değeri de 5 milyar dolara yükselmiş oldu.

Amaçları insan zekâsını aşmak

SSI, temel misyonunu "güvenli" bir süperzekâ geliştirmek olarak açıklıyor. Şirket, ticari ürünler yerine insan zekâsını aşan bir yapay zekâ geliştirmek üzere çalışıyor. Firma, isminde de vurguladığı üzere güvenliği birincil önceliği olarak gösteriyor. SSI, yapay zekâ sektöründe ürünleştirme yerine mühendislik ve bilimsel atılımlara odaklanıyor.

SSI'ın şu anda sadece 10 çalışanı var ve firma, Palo Alto ve Tel Aviv'deki merkezlerinde faaliyet gösteriyor. Firma, yeni yatırımla birlikte hem sistemlerini güçlendirmek hem de yetenekli isimleri kadrosuna katmak istiyor.

Endüstrinin uzun vadeli yapay zekâ araştırmalarına olan ilgisinin azaldığı bir dönemde, SSI'nin aldığı bu yatırım, sektördeki büyük oyuncuların yapay zeka konusunda hâlâ güçlü bir inanç taşıdığını gösteriyor. Ayrıca SSI, OpenAI şirketlere de bir rakip konumunda bulunuyor.