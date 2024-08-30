Teknoloji devleri Apple, Microsoft ve NVIDIA, OpenAI'ın batışına engel olmak için yeni yatırımlar yapacak.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan raporlara göre OpenAI, artık son düzlüğe girmişti ve firmanın 12 ay içerisinde iflas edebileceği belirtiliyordu. Bu dönemde yapay zekâ devinin 5 milyar dolara varan bir zararla karşı karşıya kalacağı belirtilmişti. OpenAI'ın bu nedenle yeni yatırım ve desteklere ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştı.

CNBC'ye göre teknoloji devleri, OpenAI'ın piyassa değerini 100 milyar doların üzerine çıkacak bir değerleme ile kaynak yaratmayı planlıyorlar. Bu yatırım için Apple, Microsoft ve NVIDIA'nın taşın altına elini koyacağı ifade ediliyor. OpenAI'ın piyasa değeri, 2023'te 29 milyar dolardı.

Teknoloji devleri neden OpenAI'ı kurtarıyor?

Aslında OpenAI'ın bu şekilde desteklenmesi şaşırtıcı değil. Microsoft hâlihazırda OpenAI'ın yatırımcısı ancak OpenAI'ın yönetimindeki çalkantılardan sonra iki firma arasındaki iş birliği biraz daha karmaşık hâle gelmişti. NVIDIA ise dünyanın en büyük yapay zekâ donanım tedarikçisi ve OpenAI, alanın en popüler firması olarak önemli bir yüz konumunda bulunuyor. Apple ise Apple Intelligence Services adını verdiği yapay zekâ hizmetleri için OpenAI'ın modellerinden faydalanıyor.

Microsoft, Apple ve NVIDIA yapay zekâ pazarında birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisindeler. Bu üç firmanın bir araya gelip OpenAI'ı kurtarmak için güçlerini birleştirmesi ilginç bir durum ortaya çıkarabilir.

NVIDIA ve Apple'ın OpenAI'a ne kadar ve ne şartla yatırım yapacağı henüz bilinmiyor. Sürecin nasıl ilerleyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.