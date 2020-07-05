Ürdün merkezli mobil oyun yayıncısı Tamatem’in yöneticisi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarıyla ilgili oldukça ilgi çekici bilgiler paylaştı. Yönetici, Suudi Arabistan’ın kullanıcı başına ortalama harcamada Türkiye’yi geride bıraktığını söyledi.

Arapça konuşulan pazarlar için mobil oyun yayınlanan Ürdün merkezli Tamatem şirketi, 2020’nin akıllı telefon oyunculuğu tarafından domine edileceğini düşünüyor. Şirketin COO’su Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarıyla ilgili oldukça ilginç bilgiler de paylaşıyor.

Tamatem CEOO’su Eyad Al Basheer, şu ana kadar %250’lik bir artış yaşadıklarını ve bu sene Suudi Arabistan’ın tüketici harcamaları konusunda Türkiye’yi geride bıraktığını söylüyor.

“Orta Doğu ve Kuzey Afrika, hızlı büyüyen pazarlar”

(Tüketicilerin aylık oyun harcamaları)

Eyad Al Basheer, “Orta Doğu ve Kuzey Afrika, hızlı büyüyen bir pazar. Suudi Arabistan, kullanıcı başına ortalama harcamada Çin’den 7 kat daha büyük, dünyada en yüksek sırada. Bu bölgede parasallaşma çok yüksek” ifadelerini kullandı.

15’ten fazla geliştiriciden 50’den fazla oyuna sahip olan şirket, oyunların yerelleştirilmesinde ve bölgede yayınlanmasında yardımcı oluyor. Al Basheer, şu ana kadar 100 milyondan fazla indirmeye sahip olduklarını da söyledi.

(Orta Doğu aylık mobil oyun indirme sayıları)

Arapça’nın dünyada en çok konuşulan dördüncü dil olmasına rağmen Arapça içeriklerin %1’den az olduğunu söyleyen Al Basheer, Arapça uygulamalara büyük bir talep olduğunu ve Tamatem’in de uluslararası geliştiricilerin bu bölgeye girmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Al Basheer, Arap bölgesinde kültürel hassasiyetlerin olduğunu ve kumarhane gibi yerlerin isminin yerel sürümleriyle değiştirildiğini ve hatta bazen konumların da bölgedeki ilgili şehirlere göre değiştirildiğini söylüyor. Bir oyundaki orijinal müziğin, Suudi Arabistan’da kültürel olarak kabul edilmediğini için değiştirildiğini de ifade ediyor.

“Kültürü değiştiremezsiniz” diyen Al Basheer “Uluslararası geliştiriciler için bölgeye girdiklerini ne bekleyecekleri konusunda fikirlerinin olması çok zor. Ancak biz, Arap oyuncuların bir oyundan ne beklediğini biliyoruz” diyor.

COO, uygulama mağazalarındaki Arapça oyunların büyük bir kısmının erkek kullanıcıları hedeflendiğini söylerken kadın kullanıcıları hedefleyen bir oyun bulamadıklarını ifade ediyor. Al Basheer, kadın kullanıcıları hedefleyen Fashion Queen adında bir oyunları olduğunu ve oldukça iyi bir performans sergilediğini söylüyor. Ayrıca Google’daki uygulamaların daha fazla indirildiğini ancak App Store uygulamalarında parasallaşmanın daha fazla olduğunu da dile getiriyor.