Yerli mobil oyun şirketi Veloxia, bugün bir diğer yerli girişim MobileX’ten 440 bin dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Veloxia, geçtiğimiz hafta yayınladığı Space Colony: Idle ile büyük başarı sağlamıştı.

Son zamanlarda ülkemizde özellikle mobil oyun sektörü fazlasıyla hareketli. Peak Games’in 1,8 milyar dolara Zynga tarafından satın alınmasıyla şirket, ülkemizin en başarılı girişimlerinden biri olmuştu. Bugünse ülkemiz içinde gerçekleşen büyük bir yatırımın haberini aldık.

Mobil oyun alanında yenilikçi fikirlerle karşımıza çıkmayı hedefleyen Veloxia isimli yerli girişim, küresel anlamda 100 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan MobileX’ten 440 bin dolar yatırım aldığını duyurdu. Veloxia, geçtiğimiz haftalarda App Store ve Google Play Store’da ‘Space Colony: Idle’ isimli oyununu yayınlamıştı.

Veloxia, 440 bin dolarlık yatırım aldı:

Tugay Alyıldız, Mehveş Altay ve Melih Gündoğdu tarafından Haziran 2019’da kurulan girişim, geçtiğimiz hafta yayınladığı oyunla üst sıralara yerleşmeyi başarmıştı. Space Colony: Idle, App Store’da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin dışında birçok ülkede ilk 50’ye girmişti.

Veloxia tarafından geliştirilen Space Colony: Idle, ülkemizde en popüler ilk 10 oyun arasında yer almıştı. Oyun, App Store Türkiye tarafından da lanse edilmişti. Bununla birlikte App Store editörleri, Veloxia tarafından geliştirilen oyun hakkında oldukça olumlu yorumlarda bulunmuştu.

Girişime 440 bin dolarlık yatırım yapan MobileX, günümüzde oldukça popüler olan iki uygulamaya imzasını atmıştı. Girişim, Instagram hesabınızın analizini yapan ve diğer birçok bilgiyi size sunan Reports+ uygulamasıyla ve Aura isimli tanışma uygulamasıyla karşımıza çıkmıştı.

MobileX tarafından yapılan yatırım, girişimin bugüne kadar piyasaya çıkardığı diğer küresel projelerden kazandığı sermayeyle kurulan risk sermaye şirketi xVentures’ın ikinci büyük yatırımı olma özelliğini de taşıyor. Bu tür yatırımların artmasıyla birlikte ülkemizde mobil oyun sektörünün olduğundan daha da büyük bir hâle geleceği düşünülüyor.