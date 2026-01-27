Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Suudi Arabistan 170 Kilometrelik Çizgi Şeklinde Mega Şehir "Neom" Projesinden Vazgeçti

Suudi Arabistan'ın mega şehir projesi Neom'un iptal edildiği ileri sürüldü. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre Araplar, buraya bir şehir değil, veri merkezi inşa edecekler. İşte detaylar...

Suudi Arabistan 170 Kilometrelik Çizgi Şeklinde Mega Şehir "Neom" Projesinden Vazgeçti
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Suudi Arabistan'ın bundan birkaç yıl önce duyurduğu çizgi şeklinde ve 170 kilometre uzunluğundaki şehir projesi Neom ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Financial Times, bu projenin rafa kalktığını iddia etti. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre Neom hakkında yeni kararlar da alınmış durumda.

Neom projesi, 9 milyon insanı barındıracak fütüristik bir şehir projesiydi. 500 metre yüksekliğinde ve 200 metre genişliğinde olması planlanan şehir, araba ve yollar içermeyecek, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları ile hayatta kalacaktı. Görünen o ki Suudi Arabistan yönetimi, 500 milyar doların üzerinde harcama yapacağı bu mega projeden vazgeçti.

Projenin ölçeği küçülecek, şehir yerine veri merkezi kurulacak!

Başlıksız-1

Konuya aşina kaynaklara göre Neom, tam olarak iptal edilmedi. Suudi Arabistan yönetimi, bir mega şehir yerine veri merkezi inşa etmeye karar verdi. Yapay zekâ sektörüne odaklanacak bu merkez, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yenilikçi vizyonunun bir parçası olarak lanse edilecek.

Olayın gündem olması ile Neom projesinin yönetim ekibi ile iletişime geçildi. Ekip, konuyla ilgili detaylı açıklama yapmaktan kaçınırken Financial Times'ın iddiasını yalanlamadı. Yapılan açıklamaya göre ulusal hedeflerle uyumlu ve uzun vadede değer yaratacak planları önceliklendirmeye sıcak bakıyor. Resmî açıklamanın yapılması ile Neom projesinin nasıl evrileceğini hep birlikte görmüş olacağız.

Neom projesi hakkında detaylı bilgi almak isterseniz:

Suudi Arabistan’ın 500 Milyar Dolarlık Çizgi Şeklinde Şehir Projesine Ne Oldu? İşte Neom Şehri Hakkında Tüm Bilgiler Suudi Arabistan’ın 500 Milyar Dolarlık Çizgi Şeklinde Şehir Projesine Ne Oldu? İşte Neom Şehri Hakkında Tüm Bilgiler
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim