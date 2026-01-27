Suudi Arabistan 170 Kilometrelik Çizgi Şeklinde Mega Şehir "Neom" Projesinden Vazgeçti

Suudi Arabistan'ın mega şehir projesi Neom'un iptal edildiği ileri sürüldü. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre Araplar, buraya bir şehir değil, veri merkezi inşa edecekler. İşte detaylar...

Suudi Arabistan'ın bundan birkaç yıl önce duyurduğu çizgi şeklinde ve 170 kilometre uzunluğundaki şehir projesi Neom ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Financial Times, bu projenin rafa kalktığını iddia etti. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre Neom hakkında yeni kararlar da alınmış durumda.

Neom projesi, 9 milyon insanı barındıracak fütüristik bir şehir projesiydi. 500 metre yüksekliğinde ve 200 metre genişliğinde olması planlanan şehir, araba ve yollar içermeyecek, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları ile hayatta kalacaktı. Görünen o ki Suudi Arabistan yönetimi, 500 milyar doların üzerinde harcama yapacağı bu mega projeden vazgeçti.

Projenin ölçeği küçülecek, şehir yerine veri merkezi kurulacak!

Konuya aşina kaynaklara göre Neom, tam olarak iptal edilmedi. Suudi Arabistan yönetimi, bir mega şehir yerine veri merkezi inşa etmeye karar verdi. Yapay zekâ sektörüne odaklanacak bu merkez, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yenilikçi vizyonunun bir parçası olarak lanse edilecek.

Olayın gündem olması ile Neom projesinin yönetim ekibi ile iletişime geçildi. Ekip, konuyla ilgili detaylı açıklama yapmaktan kaçınırken Financial Times'ın iddiasını yalanlamadı. Yapılan açıklamaya göre ulusal hedeflerle uyumlu ve uzun vadede değer yaratacak planları önceliklendirmeye sıcak bakıyor. Resmî açıklamanın yapılması ile Neom projesinin nasıl evrileceğini hep birlikte görmüş olacağız.

